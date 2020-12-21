مازن مرزوق: قررت الاستقالة لرفع الحرج عن اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة

أكد مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات السابق، أنه قرر الاستقالة من منصبه، لرفع الحرج عن اللجنة الثلاثية الجديدة لإدارة اتحاد كرة القدم برئاسة أحمد مجاهد.

وقال مرزوق في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "لم يحدث تواصل مع أحمد مجاهد، علاقتي معه مميزة، ولكن لن أستطيع العمل معه، الفكر والطريقة مختلفان، هناك البعض لن أستطيع التعامل معهم من المجالس القديمة".

وأضاف: "الموضوع لا علاقة له بالحب أو الكره، الأمر له علاقة بأسلوب العمل، وفي عملي لا أحب الصراعات، أرغب في الحصول على

صلاحيات كاملة، بعيدًا عن الجدال، كنت متأكد أنه سيحدث صراعات، والآن ليس وقتها، رفعت الحرج عنهم وعني، وأغلقت الملف تمامًا، وعلينا التفكير في مستقبل الكرة المصرية الآن".

وواصل مرزوق: "أتمنى نحافظ على المنظومة، تعاملت مع جميع الأندية في الفترة الماضية، والجميع رحب بالنظام، في أول جولتين كانت المباريات جيدة والروح الرياضية رائعة، ولذلك المستوى الفني كان مميزا، ولم يكن أحد يتخيل أن مستويات الفريق ستكون بهذا الشكل".

وتابع: "وضعت اللوائح والشروط، وشرحتها للجميع، وكنت سأطبق العدالة بمنتهي الشفافية بين جميع الفرق في الدوري، واللوائح سوف يتم تطبيقها بصرامة على الجميع، والأندية لم يكن هناك اعتراض مطلقا".

وأردف: "متخوف من أزمات "كورونا"، لكن لو الأمور سارت بشكل طبيعي سيكون الموسم الحالي مختلف، الأندية واللاعبين يجب أن يكون لديها قناعة بالالتزام باللوائح والقوانين".

وأضاف: "ليس لدي معلومة أي شيء بتأجيل مباراة الأهلي والزمالك القادمة بسبب أعياد الكريسماس، وفي حالة التأجيل سيكون هناك ضرر بجدول الدوري، وبالمبدأ العام في تلك الفكرة بتأجيل المباريات، لدي قناعة أن الدولة تريد دوري منتظم، وهو ما وجدته خلال الفترة التي عملت فيها، كانت هناك مساندة كبيرة، ولم يحدث أن طلب أحد مني التأجيل قبل استقالتي".