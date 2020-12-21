أكد المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن تنسيقا يجرى حاليا مع الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل الاتفاق على ما هو في مصلحة الكرة المصرية في المقام الأول.

وناشد مجاهد الجميع برفض محاولات السعي نحو إثارة أي بلبلة أو ملاسنات لن تفيد الكرة المصرية شيئا، مؤكدا ثقته في تقدير الجهات صاحبة الشأن للموقف من جميع جوانبه. الشباب والرياضة والاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل الاتفاق على ما هو في مصلحة الكرة المصرية في المقام الأول.وناشد مجاهد الجميع برفض محاولات السعي نحو إثارة أي بلبلة أو ملاسنات لن تفيد الكرة المصرية شيئا، مؤكدا ثقته في تقدير الجهات صاحبة الشأن للموقف من جميع جوانبه.

كانت هذه تفاصيل خبر مجاهد: التنسيق قائم مع الوزارة والفيفا ولا داعي لإثارة البلبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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