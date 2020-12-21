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بصقة متهورة من ماركوس تورام ستكلفه عقوبة صارمة من الاتحاد الالماني

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محمد مصطفى 0 تبليغ

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كشف ماركو روزه المدير الفني لفريق بوروسيا مونشنجلادباخ اليوم الإثنين أن المهاجم الفرنسي ماركوس تورام لن يشارك في المباراة المقررة أمام فريق الدرجة الرابعة ايلفرسبيرج غدًا الثلاثاء في الدور الثاني من كأس ألمانيا، وجاء ذلك عقب قيام تورام بالبصق على لاعب منافس.

ويواجه تورام عقوبة إيقاف لفترة طويلة من جانب الاتحاد الألماني لكرة القدم بعد أن بصق على شتيفان بوش لاعب هوفنهايم وحصل على البطاقة الحمراء خلال مباراة الفريقين أمس الأول السبت في الدوري الألماني، وقد يطبق الإيقاف في مباريات الكأس أيضًا.

وقال روزه اليوم الإثنين إنه لن يدفع بتورام في مباراة الغد :”بغض النظر عن العقوبة” المنتظرة.

وعوقب تورام، الذي قدم إعتذاره، أمس الأحد بخصم راتب شهر من مستحقاته لدى النادي.

وقال لروزه بشأن العقوبة المنتظرة من جانب الاتحاد الألماني :”سنتقبل أي شيء، ونعرف أن الأمر كله كان أكثر من حماقة.”

لكن روزه أكد في الوقت نفسه أن اللاعب جزء من الفريق وأنه سيدعمه في كل ما سيواجهه.

ماركوس تورام يغيب عن كأس ألمانيا مع مونشنجلادباخ بسبب البصق على وجه لاعب هوفنهايم – صور Reu

 

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