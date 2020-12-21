بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال والقادسية في الدوري السعودي “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الهلال والقادسية في إحدى مباريات اليوم الاثنين 21-12-2020 في الجولة التاسعة من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

ينقل البث المباشر لمباراة “الهلال والقادسية” على قناة السعودية الرياضية 3، بصوت المعلق “مشاري القرني”.

تقام مباراة الهلال والقادسية على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، وتنطلق في تمام الساعة 17:30 بتوقيت السعودية، 16:30 بتوقيت مصر، 14:30 بتوقيت جرينتش.

تعرض نادي “الهلال” للخسارة الأولى في الدوري السعودي هذا الموسم بشكل مفاجئ امام نادي “الوحدة” الذي يقبع فوق مناطق الهبوط بمركز واحد فقط، قبل ان يودع كأس خادم الحرمين الشريفين بعد خسارته امام “الفتح” بهدفين نظيفين.

ويتطلع نادي الهلال إلى تعديل مساره نحو الفوز من أجل المحافظة على صدارة جدول الترتيب التي يحتلها برصيد 19 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن ملاحقه “الاهلي“.

ويفتقد الهلال خدمات محترفه الإيطالي “سيباستيان جيوفينكو” للإصابة، بالإضافة إلى “ياسر الشهراني” الذي يعاني من إصابة خفيفة ستحرمه هو الآخر من مباراة اليوم.

في المقابل يعيش نادي القادسية فترة جيدة إذ نجح في إقصاء نادي الشباب من كأس خادم الحرمين الشريفين، وقبلها كان قد حقق فوزين متتالين في الدوري السعودي.

ويتواجد نادي القادسية في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 13 نقطة، وسيبحث اليوم عن فوزه الثالث على التوالي في المسابقة المحلية أو على الاقل الخروج بالتعادل.

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الهلال – القادسية

????️استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية

????الدوري السعودي (الجولة التاسعة)

⌚تبدأ في الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش.

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