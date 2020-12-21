شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تعلق علي مخالفات اللجنة الاوليمبية وإحالتها للنيابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدرت وزارة الشباب الرياضة بيانا رسميا حول حقيقة المخالفات المالية الخاصة باللجنة الاوليمبية المصرية وإحالتها للتحقيق,

اكد بيان الوزارة ان ما تردد من أنباءبشأن تحويل مخالفات تتعلق باللجنة الأوليمبية إلى النيابة العامة، بعد رصد بعض من المخالفات غير صحيح ولم يصدر اي قرار رسمي من الوزارة بشأن اللجنة الاوليمبية حتي الان.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن ما أثير في هذا الشأن غير صحيح، ولا يمت للواقع بصلة، داعيةً الحميع بتحري الدقة، والاعتماد على المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة على التنسيق مع كافة أطراف المنظومة الرياضية في مقدمتها اللجنة الأولمبية المصرية في متابعة كافة الاتحادات الرياضية ودعم اللاعبين في إطار تهيئة المناخ الرياضي لمواصلة الإنجازات التي تشهدها الرياضة المصرية.