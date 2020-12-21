شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الجودو يتربع على عرش أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تربع المنتخب المصري للجودو على عرش أفريقيا، بعد فوزه بالبطولة التي استضافتها مدينة مدغشقر في الفترة من 17-21 ديسمبر الجاري.

وتصدر منتخب الفراعنة جدول الميداليات برصيد تسع ميداليات متنوعة، بواقع خمس ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين.

وأحرز الميداليات الذهبية الخمس: رمضان درويش (100 كجم)، حاتم عبدالآخر (90 كجم)، عبدالرحمن محمد (81 كجم)، محمد محيي الدين (73 كجم)، محمد عبدالموجود (66 كجم)، أما الفضيتان فحققها كل من محمد على عبدالعال (81 كجم)، أحمد على (66 كجم)، وفاز بالبرونزيتين على حازم (90 كجم)، أحمد وحيد (100 كجم).

كما تقدم التصنيف العالمي للاعبي المنتخب الوطني، إذ تقدم رمضان درويش 6 مراكز ليصبح في المركز الـ11 عالميًا لوزن 100 كجم، وتقدم محمد محيي 13 مركزًا ليصبح في المركز الـ33 عالميًا لوزن 72 كجم، كما تقدم محمد عبدالموجود 10 مراكز ليصبح في المركز الـ16 عالميًا لوزن 66 كجم، وكذلك تقدم تصنيف محمد عبدالعال 9 مراكز ليصبح في المركز الـ21 لوزن 81 كجم، كما تقدم عبدالرحمن محمد 10 مراكز في نفس الوزن ليصل إلى المركز الـ33 عالميًا.