مشهد يحبس الأنفاس.. راندي أورتن يشعل النار في جسد «ذا فيند» في WWE

في مشهد يحبس الأنفاس لعشاق عالم مصارعة المحترفين ”WWE”، قام راندي أورتن بإشعال النار في جسد براي وايت، الملقب بـ "ذا فيند"، خلال النزال الرئيسي الذي أقيم اليوم الإثنين.

وذكر موقع "توك سبورت" أن ”ذا فيند“ حاول في البداية إحراق راندي أورتن فوق كرسي خشبي سكب فوقه مادة مشتعلة، إلا أن أورتن الملقب بـ "الأفعى" تدارك الموقف وهرب من فوق الكرسي الذي اشتعل بالنيران.

ونجح أورتن في التغلب على ”ذا فيند“ في أول نزال من نوع ”جحيم فايرفلاي“، بعدما أسقطه بضربة RKO ليشعل النيران في جسده وتركه يحترق داخل الحلبة معلنًا فوزه بالنزال.

وأوضح الموقع أن هذا العرض كان مسجلاً، يوم أمس الأحد، خلافاً لباقي نزالات اليوم، لافتا إلى أن "ذا فيند" كان يرتدي سترة منعته من الشعور بالحروق بأي شكل من الأشكال، مؤكدة أن الجسد الذي اشتعلت فيه النيران لإغلاق العرض كان مجرد دمية وليس براي وايت.