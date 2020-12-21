المقاولون يعلن سلبية مسحة النحاس وإيجابية 4 لاعبين قبل مواجهة النجم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

أعلن نادي المقاولون العرب، نتائج المسحات الخاصة باللاعبين والجهاز الفني، استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي التونسي في كأس الكونفدرالية.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة النجم الساحلي غدًا في ذهاب دور الـ32 للبطولة الكونفيدرالية الافريقية.

وأظهرت المسحات، سلبية الجهاز الفني والإداري والطبي وعلى رأسهم عماد النحاس المدير الفني، بينما جاءت عينة 4 لاعبين إيجابية.

وأوضح النادي أن اللاعبين تم عزلهم وفقا لبروتوكول وزارة الصحة ولا يعانون من أعراض، بينما جاءت المسحة إعادة للاعبين اثنين اخرين على أن يخضعا لمسحة جديدة وتظهر نتيجتها مساء اليوم.