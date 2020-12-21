فرصة لتكرار التجربة البلجيكية.. تقارير: فايلر أحد المرشحين لتدريب ستاندرد ليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير أوروبية اليوم الاثنين، إن رينيه فايلر المدرب السابق للنادي الأهلي، أحد المرشحين لتدريب فريق ستاندرد ليج البلجيكي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "voetbalnieuws" فإن فيليب مونتاني مدرب ستاندرد ليج الحالي اقترب من الرحيل عن تدريب الفريق البلجيكي بعد الهزيمة أمام موسكرون بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ17 من بطولة الدوري البلجيكي.

ويحتل ستاندرد ليج حاليًا المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري البلجيكي برصيد 25 نقطة.

واستعرضت الصحيفة 10 مرشحين محتملين لخلافة مونتاني في تدريب الفريق البلجيكي من بينهم فايلر مدرب الأهلي السابق وباتريك فييرا مدرب نادي نيس الفرنسي السابق.

وقالت الصحيفة، إن فايلر سبق له تدريب أحد الأندية البلجيكية، فقد كانت له تجربة مع اندرلخت خلال الفترة بين يوليو 2016 وحتى سبتمبر 2017، حصل معهم على بطولتي الدوري وكأس السوبر المحليين.

وأضافت الصحيفة أن فايلر قدم عامًا رائعًا مع اندرلخت، مضيفة أنه حاليًا بدون نادٍ حيث رفض مؤخرًا عرضًا من نادي نانت الفرنسي.

جدير بالذكر أن فايلر تولي المهمة الفنية بالنادي الأهلي خلال الفترة بين 31 أغسطس 2019 وحتى أكتوبر الماضي، حصل معه على بطولتي الدوري والسوبر المحليين كما قاد الفريق الأحمر إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.