مدرب يد فرنسا السابق لمصراوي: حسين زكي استثنائي.. ومصر قادرة على المنافسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام ومحمد علام:

قبل أسابيع من انطلاق بطولة كأس العالم لكرة اليد يستعد المنتخب الفرنسي حامل اللقب في خمس مناسبات من أجل خوض منافسات البطولة العالمية والتي ستقام في منتصف الشهر المقبل بمصر.

وبالنظر إلى أساطير منتخب فرنسا لكرة اليد سنجد الأسطورة ديدييه دينار من أبرز أسماء منتخب "الديوك" نظرًا لما قدمه على الساحة العالمية إلى جانب مسيرة طويلة مع عدة فرق أوروبا يأتي من أبرزهم باريس سان جيرمان ومونبلييه.

دينار استطاع مع المنتخب الفرنسي أن يحقق لقب كأس العالم في ثلاث مناسبات مختلفة بواقع نسخ (2001 - 2009 - 2011)، كما حقق لقب كأس أمم أوروبا مرتينن وتوج بالميدالية الذهبية في الأوليمبياد في نسخة 2008 ببكين.

أسطورة فرنسا توّج بلقب دوري أبطال أوروبا على مستوى الأندية بواقع مرة مع مونبيليه الفرنسي، ومرتين مع سوسيداد الأسباني، كما توج بلقب كأس الأبطال الأوروبي لكرة اليد مرتين مع سوسيداد.

وتحدث مدرب فرنسا السابق والذي رحل في العام الحالي لمصراوي عن مشواره التاريخي عندما كان لاعبًا إلى جانب رأيه حول قدرة "الديوك" في المنافسة على اللقب العالمي وفرص المنتخب المصري أيضًا.

وصرح لمصراي قائلاً "عندما كنت لاعبًا محترفًا أتيحت لي الفرصة لخوض لحظات استثنائية والفوز بكل شيء، كلاعب حققت لقب دوري أبطال أوروبا في نادٍ واحد في أربع مناسبات و11 بطولة محلية، أما مع المنتخب الفرنسي توجّت بلقب كأس العالم ثلاث مرات إلى جانب الفوز بلقب بكأس أمم أوروبا في مناسبتين".

وعن المنتخب الذي كان يخشاه قال "منتخب كرواتيا كنت أراه الأفضل في هذا التوقيت لأنهم في الغالب كانوا يصلوا للمباريات النهائية ضدنا، أما النادي الأفضل فهو كييل الألماني، على الصعيد الشخصي لعبت ضدهم مباراتين نهائيتين في 2008 و2009".

وأضاف "رغم تتويجي بالعديد من البطولات إلى أن التتويج بالميدالية الذهبية بأولمبياد بكين نسخة (2008) كانت الأهم لي بعد الفوز على المنتخب الأيسلندي، الفوز بهذه البطولة تعتبر الأبرز لفرنسا لأننا لم نحققها من قبل".

وتابع "منتخب مصر أعتبره خصمًا قويًا والدليل على ذلك بطولة كأس العالم نسخة (2001) واجهنا مصر في دور نصف النهائي، المنتخب المصري كان مستعدًا جيدًا ولديه لاعبين ومدربين جيدين وحارس مرمى جيد".

واستمر "حسين زكي نجم مصري ذو ذراع استثنائي، حسين زكي جعل لاعبي كرة اليد يحلمون، لقد كان لاعبًا لا يمكن التنبؤ به كان قادرًا على التسديد في أي وقت وإحراز أهداف حاسمة وفي أي وقت، خارج الملعب كان صديق وشخص جيد جدًا".

وأشار "باعتباري مدربًا سابقًا لمنتخب فرنسا من الصعب تحديد فرصتنا في الفوز باللقب، أمام فرنسا منتخبات قوية مثل الدنمارك والنرويج وإسبانيا وكرواتيا وألمانيا، كرة اليد أصبحت أكثر توازنًا من حيث المنافسة".

واختتم "المنتخب المصري الآن أصبح لديه سياسة بداية من التعاقد مع المدرب الإسباني ديفيد ديفيز، في الحقيقة تفاجئت أن مصر ستنظم مونديال 2021 لكن المنتخب المصري قادر على المنافسة مثل يحيى الدرع فهو شاب واعد للغاية ويلعب في فريق الزمالك وكذلك يحيى خالد وعلي زين".