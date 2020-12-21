اليوم.. أربع مباريات نارية بالدوري السعودي

تنطلق اليوم الإثنين أربع لقاءات نارية ضمن منافسات الجولة التاسعة في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان "الدوري السعودي".

ومن المقرر أن يحل الفريق الأول لكرة النصر ضيفًا ثقيلًا على نظيره الباطن علي ملعب الأخير في تمام الساعة الثانية وعشر دقائق بتوقيت القاهرة، فيما تكون المباراة في تمام

الساعة الثالثة وعشر دقائق بتوقيت المملكة العربية السعودية

في حين، يستضيف فريق القادسية نظيره فريق الهلال حامل اللقب الموسم الماضي على ملعب استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية "الراكة" في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة

الخامسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

بينما يحل فريق الشباب ضيفًا على نظيره فريق التعاون علي ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية.

ويلتقي فريق الاتحاد مع الرائد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) في تمام اسلاعة السابعة إلا عشر دقائق بتوقيت مصر، والساعة الثامنة إلا عشر دقائق بتوقيت السعودية.