إبراهيم نور الدين حكمًا لمباراة اتحاد المنستيري وأهلي طرابلس الليبي

قررت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، اختيار الحكم الدولي المصري إبراهيم نور الدين، لإدارة لقاء اتحاد المنستيري التونسي وأهلي طرابلس الليبي ضمن بطولة الكونفدرالية.

تقام المباراة في تمام الثالثة عصرًا غدًا الثلاثاء في تونس.

ويعاون نور الدين أحمد حسام طه وسمير جمال مساعدين، والحكم الرابع محمد معروف، حيث يسافر الطاقم إلى تونس اليوم الاثنين.

المنستيري التونسي وأهلي طرابلس الليبي ضمن بطولة الكونفدرالية.تقام المباراة في تمام الثالثة عصرًا غدًا الثلاثاء في تونس.ويعاون نور الدين أحمد حسام طه وسمير جمال مساعدين، والحكم الرابع محمد معروف، حيث يسافر الطاقم إلى تونس اليوم الاثنين.

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