حصاد 2020.. أجمل 10 أهداف عالمية في موسم الكورونا (شاهد)

أيام قليلة تفصلنا عن اسدال الستار علي عام 2020 الإستثنائي علي جميع المستويات وخاصة فيما يتعلق بالساحرة المستديرة.

ورغم كونه عاماً ملئ بالأحداث غير المتوقعة والأزمات العنيفة وعلي راسها اجتياج فيروس كورونا الذي تسبب بالفعل في الغاء وتجميد عدد من المسابقات والدوريات في اوروبا وحول العالم، الا أن سحر كرة القدم كان له قدرة خاصة علي منح الملايين من عشاق هذه اللعبة القدرة علي التعايش مع التغيير الصادم في نمط حياتنا في مواجهة هذا الفيروس الغامض.

"الوفد" تستعرض في السطور التالية افضل وأجمل الأهداف التي سجلت حول العالم خلال عام 2020...

إقرأ أيضاً.. الأهلي يكتب التاريخ ويحصد الثلاثية الخالدة في 2020

سون يحصد جائزة بوشكاش

ياتي في صدارة قائمة اجمل أهداف عام 2020 الهدف المارادوني للكوري الجنوبي هيونج مين سون نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي الذي سجله في شباك بيرنلي بالمباراة التي انتهت بفوز فريقه بخماسية.

وحصد الهدف جائزة بوشكاش المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كأجمل أهداف العام.

المخادع لويس سواريز

يظهر إسم الأورجوياني المخضرم لويس سواريز في قائمة افضل الأهداف في 2020 بفضل الهدف الرائع الذي سجله بكاحل القدم في شباك مايوركا بقميص برشلونة قبل رحيله الصيف الماض الي اتلتيكو مدريد.

وربما يعد هدف سواريز اللقطة المضيئة في موسم كان كارثياً بكل المقاييس بالنسبة للبلوجرانا.

هدف جينياك الأكروباتي

يحتل هدف الفرنسي المخضرم اندر بيير جينياك مع فريقه تيجريس في شباك منافسه بوماس ضمن منافسات الدوري المكسيكي موقعاً مميزاً

.ونجح نجم مارسيليا السابق البالغ من العمر 36 عاماً في تسجيل مقصية رائعة في شباك فريق بوماس لينضم هدفه الي قائمة الأفضل عن جدارة.

صاروخ صربي في كلاسيكو النمسا

يظهر بقائمة أجمل أهداف 2020 هدفاً رائعة للصربي زلاتكو يونزفيتش نجم فريق ريدبول سالزبورج في شباك منافسه رابيد فيينا ضمن

منافسات بطولة الدوري النمساوي.

وسجل يونزوفيتش سادس أهداف فريقه في اللقاء بتسديدة صاروخية من جملة تكتيكية رائعة.

هدف بنكهة افريقية

القارة السمراء كان لها نصيب في قئامة اجمل أهداف 2020 بفضل صاروخية هلومفو كيكانا لاعب وسط فريق صنداونز الجنوب افريقي في شباك منافسه كيب تاون سيتي.

وسدد كيكانا "بالتخصص" تصوية اعجازية لم يراها حارس مرمي كيب تاون الا وهي تمزق الشباك وسط حالة من الصدمة علي وجوه الجميع من مدي قوة التسديدة.

هدف ليونيل كوينونيز

سجل ليونيل كوينونيز مدافع فريق مكارا الإكوادوري هدفاّ رائعاً في شباك منافسه يونيفرسيداد كاتوليكا مستغلاً تقدم حارس مرماهم بطريقة رائعة تعكس ذكاء ورؤية رائعين.

هدف بنكهة أيرلندية

الكرة الايرلندية كان لها نصيب بالتواجد ضمن قائمة الأفضل في 2020 بفضل هدف جوردان فلوريس الرائع في شباك فريق شامروك ضمن منافسات الدوري الايرلندي.

وسجل فلوريس هدفاً مميزاً من ركنية رائعة قابلها بتصويبة صاروخية متقنية في شباك حارس شامروك.

هدف لاتيني

بطريقة أكروباتية رائعة سجل الأورجوياني جورجيان دي اراسكايتا هدفاً لا ينسي لصالح فريقه فلامنجو في شباك سيارا ضمن منافسات الدوري البرازيلي.

الهدف الذي سجله دي اراسكايتا بمقصية متقنة استحق أن يكون أحد افضل أهداف عام 2020 علي الإطلاق.