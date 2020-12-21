فخر الدين بن يوسف يقود تشكيل الإسماعيلي المتوقع أمام الجونة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بنظيره فريق الجونة مساء اليوم الإثنين على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز .

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الإسماعيلي ضد الجونة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت المملكرة العربية السعودية.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الإسماعيلي كالتالي..

حارس المرمى: محمد فوزى

خط الدفاع: محمد بيومى ، مروان الصحراوى

، محمد هاشم ، محمود البدرى..

خط الوسط : محمود دونجا ، عمر الوحش، أرى بابل ، محمد الشامى، محمد صادق.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف.

ويدخل الإسماعيلي المباراة تحت قيادة مدربة البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني للدراويش تحت شعار لابديل عن الفوز من أجل أرضاء جماهير النادي الغاضبة من

التعادل في الجولة الأولى أمام المصري البورسعيدي والجولة الثانية أمام الإنتاج الحربي .

في المقابل يرغب رضا شحاته المدير الفني لفريق الجونة في حصد أول فوز له بالدوري مستغلًا الوضع على أرضة وغيابات أبرز لاعبي الإسماعيلي وعلى رأسهم عبدالرحمن مجدي .

ويحتل الجونة المركز العاشر بجدول ترتيب الدورى برصيد نقطتين بعدما لعب مباراتين تعادل فيهما وسجل لاعبوه هدفين وتلقت شباكه مثلها، بينما يحتل الاسماعيلى المركز الثامن برصيد نقطتين بعدما خاض مباراتين تعادل فيهما وسجل لاعبوه ثلاثة أهداف وتلقت شباكه مثلها.