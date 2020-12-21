شكرا لقرائتكم خبر عن تعذر سفر فريق جازل التشادي إلى القاهرة لمواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سالم محمد سالم، منسق فريق جازيل التشادى، أن الفريق لن يستطيع الحضور إلى القاهرة لخوض مباراة الزمالك، التي كان مقررًا لها الأربعاء المقبل، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، وذلك بعدما واجه بطل تشاد أزمة في الحصول على موافقة من وزير الرياضة هناك بشأن السفر.

وكان من المفترض أن تقام مباراتي الذهاب والإياب في مصر، بينما يتكفل الزمالك بتكاليف إقامة الفريق التشادي في مصر طوال الفترة بين المباراتين.

ويخوض الزمالك، تدريباته بشكل اليوم الاثنين، بشكل طبيعى استعدادًا لحسم موقف المباراة وإقامتها من عدمه حيث سينتظر النادى الأبيض في الساعات المقبلة من قبل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف»، بعد اعتذار فريق جازيل بطل تشاد عن القدوم إلى القاهرة.