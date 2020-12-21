شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصدر فريق ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 31 نقطة واحتل فريق الإنتر المركز الثانى برصيد 30 نقطة، بينما حل فريق يوفنتوس في المركز الثالث برصيد 27 نقطة، وتصدر كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس ترتيب هدافي الدوري بعدد 12 هدفًا.

جدول ترتيب هدافى الدوري الإيطالي

الهدّاف الفريق عدد الأهداف كريستيانو رونالدو يوفنتوس 12 روميلو لوكاكو الإنتر 11 زلاتان إبراهيموفيتش ميلان 10 أندريا بيلوتي تورينو 9 تشيرو إيموبيلي لاتسيو 8

ويلعب يوم الثلاثاء الموافق 21 ديسمبر 2020 فريق كروتوني ضد بارما الساعة 7.30 مساءًا، كما يلعب فريض يوفنتوس ضد فيورنتينا الساعة 9.45 مساءً.

ويشهد يوم الأربعاء 23/12/2020 لعب 10 مباريات وهي مباراة هيلاس فيرونا ضد الإنتر الساعة 7.30 مساءًا، ومباراة بولونيا ضد أتالانتا الساعة 9.45 مساءًا، ومباراة ميلان ضد لاتسيو الساعة 9.45 مساءًا، ومباراة سامبدوريا ضد ساسولو الساعة 9.45 مساءًا، ومباراة نابولي ضد تورينو الساعة 9.45 مساءًا، ومباراة أودينيزي ضد بينفوينتو الساعة 9.45 مساءًا، ومباراة روما ضد كاليار الساعة 9.45 مساءًا، ومباراة سبيزيا ضد جنوي الساعة 9.45 مساءًا.