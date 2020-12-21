شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات أمنية مشددة لبعثة الأهلي في النيجر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شددت قوات الامن في النيجرية، إجراءات الحراسة علي بعثة الأهلي، المتواجدة في النيجر، لملاقاة فريق سونيوديب، " الأربعاء "، في إياب دور الـ 32 لدوري رابطة الابطال الافريقي.

وكثفت قوات الامن، من تواجدها حول مقر إقامة فندق الفريق، لتفادي حدوث أي شيء يعكر صفو البعثة، خلال تواجدها هناك.

وحرص السفير نبيل مكي، علي الاطمئنان علي كافة الأمور والترتيبات الأمنية، الخصة بتأمين البعثة، سواء في فندق الإقامة، او في ملاعب التدريب.

وأشاد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، بالجهود الذي بذلها السفير المصري، ومسؤولو السفارة المصرية في النيجر، لتذليل كافة العقبات امام الفريق.