الإسماعيلي يكافيء شبابه بعد الفوز علي الزمالك بثلاثية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني، للنادي الإسماعيلي، بقيادة عطية صابر، صرف مكافآة اجادة للاعبي الإسماعيلي، مواليد 99 بعد فوزهم على الزمالك، 3/2، في المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الأول بمسابقة الدوري والتي أقيمت «الاحد».
فيما قرر المدير الفني للإسماعيلي، معاقبة عاصم مرزوف، مالياً بعد طرده خلال المواجهة، وفقدان فريقه لجهوده في المباراة المقبلة.
بهذه النتيجة، تصدر الإسماعيلي، جدول المسابقة برصيد عشر نقاط، جمعها من ثلاث انتصارات وتعادل وحيد.
يقود فريق شباب الإسماعيلي مواليد 99، جهاز فني مكون من عطية صابر، مديراً فنياً ومعه ايمن كمال، مدرب عام، واحمد عبده مدرباً للحراس، وعسقلاني شعيب، مخططاً للإحمال، ومحمد صالح اداري، وباسم فتحي، للعلاج الطبيعي. .
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