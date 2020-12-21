شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة سريعة للاعبو جازيللي قبل خوض مواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحسم اللجنة الطبية بالإتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، «الاثين»، قرارها النهائي بشأن اجراء مسحة كورونا، سريعة للاعبي جازيللي التشادي، تظهر نتيجتها بعد ثمان ساعات.

ويلتقي الزمالك، مع جازيللي، «الأربعاء»، في ذهاب دور الـ 32 لدوري رابطة الأبطال الافريقي، والتي ستجري على ملعب بتروسبورت بالقطامية.

وتعذر اجراء المسحة العادية، للاعبو جازيللي، نظراً لتأخر وصولهم من تشاد، بسببب رفض وزير الشباب والرياضة هناك السماح لهم بالسفر.

وطلب مسؤولو النادي التشادي، من نظرائهم بالكاف، اجراء المسحة السريعة، حتي يتمكنوا من خوض اللقاء، وعدم اعتبارهم منسحبين.