شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة سريعة للاعبو جازيللي قبل خوض مواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحسم اللجنة الطبية بالإتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، «الاثين»، قرارها النهائي بشأن اجراء مسحة كورونا، سريعة للاعبي جازيللي التشادي، تظهر نتيجتها بعد ثمان ساعات.
ويلتقي الزمالك، مع جازيللي، «الأربعاء»، في ذهاب دور الـ 32 لدوري رابطة الأبطال الافريقي، والتي ستجري على ملعب بتروسبورت بالقطامية.
وتعذر اجراء المسحة العادية، للاعبو جازيللي، نظراً لتأخر وصولهم من تشاد، بسببب رفض وزير الشباب والرياضة هناك السماح لهم بالسفر.
وطلب مسؤولو النادي التشادي، من نظرائهم بالكاف، اجراء المسحة السريعة، حتي يتمكنوا من خوض اللقاء، وعدم اعتبارهم منسحبين.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
125,555
-
تعافي
106,817
-
وفيات
7,098
كانت هذه تفاصيل خبر مسحة سريعة للاعبو جازيللي قبل خوض مواجهة الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.