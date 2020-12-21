شكرا لقرائتكم خبر عن «آس» الإسبانية تنشر فيديو حوار محمد صلاح (شاهد) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشرت صحيفة «آس» الإسبانية الفيديو الخاص بالحوار الذي أجرته مع النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، والذي أثار الكثير من الجدل حول مستقبله مع الريدز.

أكد صلاح في سياق الحوار، أنه يتطلع إلى ضرب كل الأرقام القياسية مع الريدز في المستقبل القادم، وتحدث محمد صلاح، في حوار مع صحيفة «آس» الإسبانية، أنه لا أحد يعلم المستقبل، رداً على إمكانية الرحيل عن الريدز والانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة.

وعلق نجم ليفربول على عدم منحه شارة قيادة الفريق في آخر مباراة بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ضد ميتلاند الدنماركي، معربا عن شعوره بخيبة أمل تجاه ذلك الأمر بعد منحها لزميله أرنولد، مُشدداً على تقبله لقرار المدرب.

وقال محمد صلاح، إنه يرى نفسه ضمن أفضل اللاعبين في العالم داخل القارة العجوز، بفضل ما قدمه مع ليفربول خلال السنوات الماضية على المستويين المحلى والأوروبى.