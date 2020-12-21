شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الشارقة على البطائح والنصر على شباب الأهلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

حقق فريق النصر لكرة السلة انتصاراً مستحقاً على شباب الأهلي، بفارق 7 نقاط وبنتيجة 91-84، في المباراة التي جمعتهما لحساب المجموعة الأولى، ضمن الجولة الرابعة من الدور الثاني التمهيدي لبطولة الدوري العام لمرحلة الرجال، التي شهدت لحساب المجموعة ذاتها تحقيق الشارقة فوزاً عريضاً على مضيفه البطائح بنتيجة 97-72.

وأكد الوحدة صدارته لفرق المجموعة الثانية بفوزه على ضيفه وملاحقه الظفرة 92-84، كما فاز بني ياس على ضيفه الجزيرة 90-87.

وبنتائج الجولة، فرض «الملك» نفسه على «الفرسان» شريكاً في صدارة فرق المجموعة برصيد 12 نقطة لكل منهما، بفارق النقطة الواحدة عن كل من البطائح والنصر المتشاركين في المركز الثالث برصيد 11 نقطة لكل منهما، وليبقى الوصل المرتاح في هذه الجولة خامساً ب8 نقاط، وليدخل «الملك» و«الفرسان» في صراع لفض شراكة الصدارة من خلال مواجهتهما الثلاثاء ضمن الجولة الأخيرة من الدور الثاني.

وضمن الوحدة الذي أنهى مبارياته قبل جولة على ختام الدور التمهيدي، صدارة فرق مجموعته الثانية برصيد 15 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن الظفرة الوصيف، فيما تقدم بني ياس إلى المركز الثالث برصيد 11 نقطة، والجزيرة رابعاً برصيد 9 نقاط، وليقبع العين الذي خضع للراحة في هذه الجولة في المركز الأخير برصيد 7 نقاط.