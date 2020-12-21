شكرا لقرائتكم خبر عن البطائح المستفيد الأول من جولة سقوط المرشحين للصعود والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

سقطت الفرق المرشحة للصعود في فخ الهزيمة والتعادل في الجولة الخامسة من دوري الدرجة الأولى، فالإمارات خسر من العروبة، وخسر دبا الفجيرة من التعاون، وتعادل دبا الحصن مع العربي، بعد أن كان متقدماً بثلاثة أهداف لهدف حتى قبل نهاية اللقاء بدقائق، وكان البطائح المستفيد الأول من الجولة بفوزه على مسافي، ليقفز إلى المركز الأول وكانت الجولة شهدت أيضاً أول فوز لمصفوت على حساب الذيد الذي حقق رقماً سلبياً باستمراره من دون فوز في كل مبارياته بالدوري وقبله تصفيات كأس رئيس الدولة، ونال اللاعب فيكتور مهاجم العروبة لقب نجم الدولة ومدرب الفريق فتحي العبيدي مدرب الجولة والفريق نفسه يعتبر فريق الجولة.

وصعد البطائح إلى المركز الأول بفوزه على مسافي 3-1 وكان مسافي البادئ بالتسجيل، لكن فريق المدرب العبيدي قلب الطاولة على المنافس وحول تأخره إلى فوز غال، رافعاً رصيده إلى 12نقطة، واستفاد من خسارة الإمارات، وبالمقابل توقفت انتصارات مسافي الذي كسب كل مبارياته السابقة، لكنه أخفق في تحقيق الفوز الرابع توالياً وتجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز الثالث، بعد أن كان ثانياً.وبملعب العروبة في مربح، حقق الإمارات نتيجة سلبية واستمر في التراجع لجولتين متتاليتين؛ حيث كان تعادل مع العربي في الجولة الرابعة ثم خسر أمام العروبة وبذلك فقد 5 نقاط وتخلى عن المركز الأول، ويحتاج الفريق إلى وقفة ليعود إلى الواجهة من جديد، أما العروبة، فقد نجح في المهمة الصعبة وهو يدين بالفضل في هذا الفوز إلى لاعبه النيجيري فيكتور المعار من حتا الذي سجل هدفين لفريقه في اللقاء، وهذا الانتصار هو الأول للفريق في الدوري وبه رفع رصيده إلى 5 نقاط، وفرط دبا الحصن في فوز كان في متناوله عندما تقدم على العربي بثلاثة أهداف لواحد، لكنه لم يحافظ على تقدمه واستقبل هدفين في الدقائق الأخيرة، ووصل الحصن لثماني نقاط مقابل 3 للعربي الذي استحق لقب ملك التعادلات فهو تعادل في 3 جولات وخسر واحدة، لكن تعادله الأخير بطعم الفوز كونه كان متأخراً بفارق هدفين وعاد من بعيد.

وفشل دبا الفجيرة في استعادة ذاكرة الفوز وانقاد إلى خسارة قاسية أمام فريق التعاون أطاحت مدربه طارق السيد، وأكدت المباراة أن الفريق فيه حلقة مفقودة وخلل ولم تفلح محاولات علاجه ولجأت الإدارة إلى تغيير الجهاز الفني عسى ولعل يعود الفريق إلى الطريق الصحيح فعينت المدرب سليمان البلوشي بدلاً من طارق السيد الذي سبق وقاد الفريق للصعود لدوري المحترفين مرتين.

ويحسب للتعاون المجتهد الفوز على فريق مرشح وهذا الانتصار رفع أسهم الفريق وأسهم مدربه المواطن عارف شلنك، وأوصله إلى 7 نقاط، وبدوره كسب مصفوت الذيد مسجلاً أول انتصار في الدوري متخلياً عن المركز الأخير للخاسر، ووصل «القناصة» لمرمى الذيد ثلاث مرات ليبقى الأخير برصيد نقطة، وتنفس المدرب طارق الحضيري المدير الفني للقناصة الصعداء بفوز فريقه وكان يعيش ضغطاً كبيراً بسبب النتائج السيئة، وبالمقابل تحولت الضغوط للمدرب العجماني الذي لم يفز فريقه في أي مباراة بالدوري وفي تصفيات الكأس.

25 هدفاً و25 بطاقة ملونة

سجلت فرق دوري الأولى 25 هدفاً في الجولة الخامسة من المنافسة، وهي نسبة عالية للغاية، وشهدت مباراة دبا الفجيرة والتعاون 7 أهداف، وشهد لقاء العربي والحصن 6 أهداف، وشهدت مباراة العروبة والإمارات 5 أهداف، وتصدر ديجو كوستا مهاجم الإمارات قائمة الهدافين برصيد 7 أهداف، يليه جاسم النقبي لاعب البطائح وفانيفا مهاجم الحمرية والمربوعي لاعب الحصن ولكل منهم 5 أهداف، ويعتبر سعود فرج هداف المواطنين برصيد 4 أهداف، فيما حضرت البطاقة الصفراء 24 مرة في الجولة، والحمراء مرة واحدة.

ترتيب الفرق

يتصدر البطائح قائمة دوري الدرجة الأولى برصيد 12 نقطة، ويليه فريق الإمارات وله 10 نقاط، ثم مسافي وله 9 نقاط، ودبا الحصن في المركز الرابع برصيد 8 نقاط، ثم التعاون الخامس وله 7 نقاط، ودبا الفجيرة في المركز السادس وله 5 نقاط، والحمرية في المركز السابع وله 5 نقاط، ويأتي العروية ثامناً وله 5 نقاط، ويحل مصفوت في المركز التاسع برصيد 3 نقاط، والعربي العاشر وله 3 نقاط أيضاً، وأخيراً الذيد في المركز الحادي عشر وله نقطة واحدة.

6 مدربين يودعون المسابقة

ارتفع عدد المدربين المقالين أو المستقيلين إلى 6 مدربين، بإقالة طارق السيد مدرب دبا الفجيرة، وكان البطائح أجرى 3 تغييرات على الجهاز الفني للفريق، حيث استقال المدرب المصري عصام عبده، ثم استقال خلفه الإيطالي جوفاني، وتم تعيين شخيط مدرباً مؤقتاً، قبل التعاقد مع المدرب التونسي العبيدي ليتحول شخيط مدرباً مساعداً، وأقال دبا الحصن مدربه روي وعين والتر مدرباً، وأقال الحمرية المدرب الغرايري وعين مساعده محمد إسماعيل مكانه، وبذلك يكون عدد المدربين الذين ظهروا في المنطقة الفنية مع فرق الأولى وغادروا 6 مدربين والعدد مرشح للزيادة.