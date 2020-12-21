شكرا لقرائتكم خبر عن الجبلاية تخاطب 4 اتحادات أوروبية لاستقدام حكام أجانب للقمة بسبب الـvar والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، برئاسة وجيه أحمد وعزب حجاج، خطابات إلى عدد من الاتحادات الأوروبية التى تستعين بتقنية الفيديو لاستقدام طاقم حكام أوروبى لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك يوم 28 ديسمبر الجارى فى الأسبوع الرابع بالدورى، وعلى رأسها اتحادات إسبانيا وإيطاليا وإنجلترا وهولندا، على أن يتحمل اتحاد الكرة تكاليف استقدام الحكام الأجانب للمباراة هذا الموسم كما هو متعارف عليه.

وأعلن مسئولو اتحاد الكرة تعيين حكام أجانب لمباراة الزمالك والأهلي، المقرر لها 28 ديسمبر الجاري، فى الجولة الرابعة للدورى الممتاز باستاد القاهرة، وأنه تم مخاطبة عدد من الدول لتعيين حكام دوليين لإدارة اللقاء.

من ناحية أخرى، وصلت بعثة الأهلى إلى العاصمة نيامى بالنيجر مساء أمس، الأحد، فيما يخوض الفريق مرانه الأول اليوم؛ استعداداً للمباراة المقرر إقامتها بعد غدٍ الأربعاء على استاد الجنرال «سينى كونتشي» فى العاصمة نيامي.

وتضم بعثة الأهلى فى رحلة النيجر 21 لاعبًا، وهم: محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ومحمود وحيد وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدى فتحى ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وصلاح محسن وعلى معلول وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وجيرالدو ومحمد هانى وطاهر محمد طاهر ومحمد شكرى وسعد سمير.

ويغيب عن الأهلى فى هذه الرحلة أكثر من لاعب للإصابة، يأتى فى مقدمتهم الثلاثى محمد مجدى قفشة وعمرو السولية ورامى ربيعة للإصابة بفيروس كورونا كما يغيب مروان محسن ووليد سليمان بسبب آلام فى الركبة فيما يغيب حسين الشحات بسبب إجراء جراحة فى “صابع القدم” وأجاى بسبب إصابته فى الوتر الوحشى وناصر ماهر بسبب إصابته بخلع فى الكتف حيث سيُجرى جراحة خلال ساعات لتثبيت الكتف.

كما يغيب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق للإصابة بفيروس كورونا ومحمد الدماطى عضو مجلس الإدارة والذى كان مُقرراً برئاسة البعثة بسبب إصابته بفيروس كورونا.