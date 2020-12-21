شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يتحدث عن احترافية الأهلي فى بداية رحلة "النجمة العاشرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، أن الفريق يسعى لتحقيق ضربة بداية قوية فى بداية مشواره بالنسخة الجديدة من دورى أبطال أفريقيا عندما يحل ضيفاً، بعد غدٍ الأربعاء، على فريق سونيديب بطل النيجر فى العاصمة نيامى، وأوضح عبدالحفيظ أن الأهلى لديه طموحات كبيرة نحو التتويج باللقب الأفريقى للمرة العاشرة فى تاريخه، وهو ما يمنح اللاعبين دوافع قوية يسعى الجميع لترجمتها بصورة عملية من خلال نتائج قوية فى البطولة.

وأضاف مدير الكرة أن الأهلى يتعامل مع مباراة سونيديب باحترافية كبيرة، بعدما قام مجلس إدارة النادى بتوفير طائرة خاصة ساهمت فى تقليص ساعات السفر، إلى جانب الحفاظ على سلامة البعثة فى ظل تفشى فيروس كورونا، وأشار عبد الحفيظ إلى أن الجهاز الفنى واللاعبين يتعاملون مع المنافس باحترام شديد، وهناك ثقة كبيرة فى شخصية وقدرات لاعبى الأهلي، رغم وجود غيابات عديدة، فى الفريق مشدداً على أن اللاعبين لديهم ما يكفى من الدوافع لتقديم عرض قوى رغم الظروف الراهنة.

ويغيب عن الأهلى فى هذه الرحلة أكثر من لاعب للإصابة، فى مقدمتهم الثلاثى محمد مجدى قفشة وعمرو السولية ورامى ربيعة للإصابة بفيروس كورونا كما يغيب مروان محسن ووليد سليمان بسبب آلام فى الركبة، فيما يغيب حسين الشحات بسبب إجراء جراحة فى “صابع القدم” وأجاى بسبب إصابته فى الوتر الوحشى وناصر ماهر بسبب إصابته بخلع فى الكتف حيث سيُجرى جراحة خلال ساعات لتثبيت الكتف.

كما يغيب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق للإصابة بفيروس كورونا ومحمد الدماطى عضو مجلس الإدارة والذى كان مُقرراً برئاسة البعثة بسبب إصابته بفيروس كورونا.