شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يطمئن على بعثة الأهلي فى النيجر قبل مواجهة سونيديب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، على إجراء اتصال تليفونى بسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق والمُكلّف برئاسة بعثة الأهلى فى النيجر واطمأن الخطيب على أحوال بعثة المارد الأحمر قبل مواجهة فريق سونيديب المقرر لها عصر بعد غد، الأربعاء، فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وقال عبد الحفيظ، إن الخطيب حرص على متابعة أخبار الفريق، والاطمئنان على حالة اللاعبين وكافة الترتيبات الخاصة بالمباراة، متمنيا السلامة لكافة أفراد البعثة، وأن يكون التوفيق حليفا للأهلى فى مستهل مشواره بالبطولة التى توج بلقبها للمرة التاسعة.

وكان مجلس إدارة الأهلى برئاسة الخطيب كلف سيد عبدالحفيظ بتولى رئاسة البعثة بدلا من محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة بعدما تعرض للإصابة بفيروس كورونا.

ووصلت بعثة الأهلى إلى العاصمة نيامى مساء أمس الأحد، فيما يخوض الفريق مرانه الأول اليوم؛ استعداداً للمباراة المقرر إقامتها بعد غدٍ الأربعاء على استاد الجنرال «سينى كونتشي» فى العاصمة نيامي.

وتضم بعثة الأهلى فى رحلة النيجر 21 لاعبًا، وهم: محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ومحمود وحيد وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدى فتحى ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وصلاح محسن وعلى معلول وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وجيرالدو ومحمد هانى وطاهر محمد طاهر ومحمد شكرى وسعد سمير.

ويغيب عن الأهلى فى هذه الرحلة أكثر من لاعب للإصابة، يأتى فى مقدمتهم الثلاثى محمد مجدى قفشة وعمرو السولية ورامى ربيعة للإصابة بفيروس كورونا كما يغيب مروان محسن ووليد سليمان بسبب آلام فى الركبة فيما يغيب حسين الشحات بسبب إجراء جراحة فى “صابع القدم” وأجاى بسبب إصابته فى الوتر الوحشى وناصر ماهر بسبب إصابته بخلع فى الكتف حيث سيُجرى جراحة خلال ساعات لتثبيت الكتف.

كما يغيب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق للإصابة بفيروس كورونا ومحمد الدماطى عضو مجلس الإدارة والذى كان مُقرراً برئاسة البعثة بسبب إصابته بفيروس كورونا.