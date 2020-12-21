شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكشف أول قرار من محمود الخطيب بعد تفشى فيروس كورونا فى الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور محمد شوقى، رئيس اللجنة الطبية بالنادى الأهلي، عن حالة القلق التى انتابت محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء من جراء تفشى فيروس كورونا داخل فريق الكرة، وقال محمد شوقى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم : "أنا قلقان من زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا ليس داخل الأهلى فقط وإنما بشكل عام، وكابتن محمود الخطيب قلقان جدا وطلب عقد اجتماع مع الأجهزة الطبية قبل عودة الفريق من النيجر".

ويضيف محمد شوقى: "نبذل كل مافى وسعنا لحماية فريق الكرة وكل الفرق بالنادى من الفيروس بفترة تواجدهم داخل الأهلى ونتبعهم بكل النصائح الممكنة للوقاية خارج النادى لكن المشكلة التى تواجهنا أننا غير أوروبا اللاعب لا يمكث طوال اليوم فى النادى وبالتالى سهولة مراقبته وإنما نحن فى مصر اللاعب يأتى للتدريب ويرحل ليمارس حياته بصورة طبيعية وهنا يحدث الاختلاط".

وأردف رئيس اللجنة الطبية بالأهلى: "بعض إصابات كورونا فى الأهلى شفيت بطريقة متأخرة مثل اليو ديانج ووليد سليمان، الموضوع ليس فى ايدينا ويصعب توقع تكراره مع الحالات الحالية بالفريق، ولكن المؤكد أن السولية وقفشة وربيعة ليس لديهم أعراض وهذا لا يعنى اقتراب سلبية مسحاتهم، ونحن نخضع المصابين بكورونا لمسحة يوم ويوم لمعرفة مصيرهم".

وأكمل محمد شوقى :" ناصر ماهر سوف يجرى جراحة فى الكتف خلال 48 ساعة بينما يتلقى أجاى علاج تحفظى حيث لم يتحدد بشكل نهائى اجراءه الجراحة وحسم مصيره".

ويحل الأهلي ضيفًا على نظيره سونيديب فى المباراة المقررة إقامتها الأربعاء المقبل، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا فى الرابعة عصرا، حسبما حدد بطل النيجر موعدًا للمباراة، وأبلغ به مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

على جانب آخر، يترقب محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلي، تعافى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأحمر من فيروس كورونا، والذى أصابه مؤخرًا لمناقشة عدة ملفات مهمة مع المدير الفنى، وفى مقدمتها الصفقات المتوقع أن يبرمها الأهلى خلال يناير المقبل لتدعيم صفوف النسور الحمر قبل المشاركة فى كأس العالم للأندية الذى سيُشارك فيه الفريق بالدوحة خلال فبراير المقبل .

وطلب موسيمانى من إدارة الأهلى التعاقد مع مهاجم سوبر خلال انتقالات يناير من أجل تدعيم الخط الأمامى للمارد الأحمر، فى ظل عدم قناعته بالأنجولى جيرالدو، والذى يرغب فى التخلص منه لفشله فى استغلال كل الفرص التى أتيجت له على مدار الموسم ونصف الماضيين.