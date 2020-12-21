22 لاعباً فى قائمة المحلة استعدادًا لإنبى غدًا

اختار طارق غيده المدرب العام لفريق غزل المحلة 22 لاعبًا بناء على تعليمات خالد عيد المدير الفنى للفريق وذلك استعداد لمباراة انبى فى الاسبوع الثالث للدورى والذى سيقام فى الخامسة مساء غداً الثلاثاء بستاد

بتروسبورت ليس بينهم فتحى مبروك وخالد الأخميمى للإصابة وأشرف السيد للإيقاف .واللاعبون المختارون هم محمد البشبيشى وعمرو شعبان ومحمود رضا ومحمد سامى ومحمد ومحمدفتح الله واحمد عيد وهانى عادل ومعتز محب وجلال العقده ومحمود علاء وخالد لطفى وبسام ماهر وايمانويل ايجيبتور ومحمود الندر ويحيى حامد وخالد رسلان وعبده يحيى وهشام بلحه واحمد الشيخومحمود صلاح وخالد كساب وايدو موسيس واسلام فؤاد.ويتجه هؤلاء اللاعبون عقب التدريب بعد ظهر اليوم للمبيت فى القاهرة حتى موعد المباراة.