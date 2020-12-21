تصاعد أزمة بادجي مع الأهلي.. وجيرالدو معروض على الصفاقسي

تصاعدت أزمة السنغالى أليو بادجى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذى لم يتم قيده ومازال على ذمة القلعة الحمراء .

ويمارس بادجى ضغوطًا كبيرة من أجل الحصول على قيمة عقده كاملة بعد أن رفض الأهلى قيده، ورفض اللاعب فكرة رحيله لنادى أميان الفرنسى بسبب ضعف الراتب السنوى

له كما تلقى عروضًا آخرى من أندية داخل مصر ولكن اللاعب رفض تمامًا.

ويسعى مسؤولو الأهلى للتوصل لاتفاق مع بادجى من أجل إقناعه بفسخ عقده بالتراضى والرحيل عن الفريق الأحمر.

في المقابل، عرض مسؤولو الأهلى على إدارة الصفاقسى التونسى التعاقد مع

الأنجولى جيرالدو دا كوستا جناح الفريق بعد أن ظهر بمستوى ضعيف وحاجة الفريق لتسويقه من أجل ضم لاعب أجنبى جديد فى الانتقالات الشتوية.

ورفض الأهلى عرضًا برازيليًا لبيع جيرالدو فى شهر أكتوبر الماضى بسبب الحاجة لخدماته ولكن الفريق الأحمر بدأ تسويق اللاعب وعرضه على بعض الأندية ومن بينها الصفاقسى كما ترددت أنباء عن رغبة نادى بريميرو دو أوجوستو الأنجولى فى عودة اللاعب مجددًا.