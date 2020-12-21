تنطلق منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدورى الممتاز، بثلاث مباريات قوية، حيث يلتقى البنك الأهلى مع الإنتاج الحربى باستاد كلية الشرطة فى الثانية والنصف، ويستضيف الجونة فريق الإسماعيلى بملعب خالد بشارة فى الخامسة مساء، ويواجه المصرى البورسعيدى فريق اسوانباستاد برج العرب فى السابعة والنصف.
ويطمح البنك الأهلى والإنتاج الحربى فى تحقيق أول انتصار بالمسابقة، بعدما تعرض الفريقان للخسارة فى مباراة والتعادل فى أخرى خلال الجولتين السابقين.
كما يخطط الإسماعيلى والجونة لكسر عقدة التعادل فى الجولتين الأخيرة، حيث تعادل الدراويش مع المصرى والإنتاج الحربي، وتعادل الجونة مع طلائع الجيش والمصرى.
ويخطط اسوان لمواصلة انتصاراته رغم صعوبة مواجهة المصري، حيث يأمل أبناء الصعيد فى الوصول للنقطة التاسعة والاستمرار فى المربع الذهبي، بينما يرغب المصرى فى تحقيق اول انتصار له بعد التعادل مع الجونة والإسماعيلى.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. 3 مواجهات مثيرة فى افتتاح الجولة الثالثة للدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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