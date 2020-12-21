شكرا لقرائتكم خبر عن عودة قوية.. 3 نجوم خطفوا الأضواء فى الأهلى على طريقة محمد شريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد شريف، مهاجم النادي الأهلي، عن أحقيته فى قيادة الفريق هجوميا بعدما تألق وأحرز هدفين فى فوز الأهلى على غزل المحلة بنتيجة 3-0 في الجولة الثانية من الدوري.

واعتلى الأهلى صدارة جدول الترتيب برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن سيراميكا وأسوان أصحاب نفس الرصيد ولكن بفارق الأهداف، ليواصل الدفاع عن لقبه والبحث عن البطولة رقم 43 في تاريخه.

وخاض محمد شريف أساسيًا للمباراة الثانية على التوالي منذ عودته من الإعارة من صفوف إنبي؛ ليتألق في المواجهتين ويلفت أنظار المدير الفني بيتسو موسيماني، ليؤكد أن تألقه الموسم الماضى لم يأت من فراغ، وذلك بعدما تمكن من خطف وصافة ترتيب هدافي المسابقة برصيد 13 هدفًا؛ ليجبر الأهلي على عودته من جديد واللعب أساسيًا، خاصًة بعد الانضمام أيضًا إلى المنتخب الوطني والمشاركة والتألق أمام توجو.

وقبل محمد شريف، نجح 3 لاعبين في إثبات قدراتهم مع الاهلى عقب عودتهم مرة أخرى لصفوفه بعد الرحيل سواء على سبيل الإعارة أو البيع وهو ما نستعرضه في التقرير التالى..

محمد الشناوى

لعب محمد الشناوى عقب رحيله عن الأهلى للطلائع وبتروجت وقدم مستويات متميزة دفعت القلعة الحمراء لإعادته ليصبح "نمبر وان" فى الأهلى والمنتخب الوطنى، وشارك فى كل البطولات القارية والعالمية، حيث شارك مع الفراعنة فى كأس العالم روسيا 2018 وحصل على لقب أفضل لاعب فى لقاء مصر وأوروجواى وهو إنجاز لم يحققه أى لاعب مصرى آخر عبر التاريخ.

ويعد الشناوى أحد أهم الأوراق الرابحة للنادى الأهلى، والتى منحته التتويج الأفريقى، السد الذى يصعب على المنافسين عبوره، فالشناوى هو فرس الرهان الأول لجماهير النادى الأهلى فى الفترة الماضية، وكم من مباراة تألق فيها السد المنيع، ورجح كفة فريقه وخرج فائزا بسبب تألقه وتصدياته التاريخية.

أيمن أشرف

ويعد أيمن أشرف أحد هؤلاء اللاعبين الذين تألقوا فى الأهلى بعدما عادوا مرة أخرى للفريق، حيث خرج من ناشئي الأهلي وشارك مع الفريق الأساسي من 2009 حتى 2014 لكنه خرج بعدها للعديد من الإعارات ثم البيع.

وعاد أيمن أشرف للأهلي في 2017، وشارك منذ عودته أساسيًا في مركز قلب الدفاع ليكون واحدا من أعمدة الأهلي الرئيسية خلال الـ3 سنوات الماضية، حيث تمكن أشرف من حصد 7 ألقاب مع القلعة الحمراء منذ عودته وحتى الآن.

سعد سمير

وكذلك نجم دفاع الأهلى العائد من الإصابة سعد سمير الذى كان ضمن ناشئي الأهلي، لعب لأول مرة في 2009 مع الفريق ثم ذهب لإعارتين مع المصري البورسعيدى والمقاولون العرب حتى عاد من جديد في 2013.

وأصبح سعد سمير قلب دفاع الأهلي الأساسي منذ اعتزال وائل جمعة أسطورة الدفاع الأهلاوي السابق عقب تحقيق دوري الأبطال.