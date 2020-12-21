شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحل أزمة "إنذار" بن شرقي بسداد 7.5 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سدد مسئولو الزمالك، 7.5 مليون جنيه للمغربي أشرف بن شرقي جناح الفريق من متأخرات تعاقده مع النادي الأبيض، حيث أرسل اللاعب المغربي إنذارًا رسميًا إلى النادي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي خسره الفريق أمام الأهلي، بهدفين مقابل هدف، وذلك بوجود مستحقات متأخرة له لدى النادي لتقوم الإدارة الحالية بسداد حتى الآن 7.5 مليون جنيه من مستحقاته ليتم حل أزمة الإنذار بشكل ودي مع اللاعب المغربي.

ويستعد الزمالك حاليًا لمواجهة جازيلي بطل تشاد الذي واجه أزمة فى المطار ببلاده بالأمس قبل بدء رحلته من أجل القدوم إلى القاهرة فى الساعات الماضية، ويحاول مسئولو النادي التشادي حل الأزمة فى التوقيت الحالي من أجل بدء رحلة القدوم إلى القاهرة اليوم الاثنين بدلا من أمس الأحد، لمواجهة الزمالك فى المباراة المقرر لها الأربعاء المقبل، فى ذهاب دور الـ32 من منافسات دورى أبطال أفريقيا.

وتكمن الأزمة الخاصة بالفريق التشادى فى الحصول على موافقة من وزير الرياضة هناك بشأن السفر، ورفع الفريق التشادى دعوى عاجلة من أجل الحصول على قرار بالسفر خارج تشاد والقدوم إلى القاهرة من أجل التمكن من خوض مواجهة الزمالك ويؤكد مسئولو جازيل التشادى لنظرائهم فى الزمالك أنهم يعملون فى الوقت الحالى على حل تلك الأزمة والحصول على موافقة بالسفر لخوض المباراة المقبلة مع الفريق الأبيض.