شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يبحث عن أول فوز بالدورى أمام الإسماعيلى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستدرج فريق الجونة نظيره الاسماعيلى فى الخامسة مساء اليوم، الاثنين، باستاد خالد بشارة بالغردقة، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة صعبة يدخلها الفريق الساحلى بعد التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق مع المصرى البورسعيدى فى الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الدراويش مع الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف لكل فريق فى نفس الجولة.

ويحتل الجونة المركز العاشر بجدول ترتيب الدورى برصيد نقطتين بعدما لعب مباراتين تعادل فيهما وسجل لاعبوه هدفين وتلقت شباكه مثلها، بينما يحتل الاسماعيلى المركز الثامن برصيد نقطتين بعدما خاض مباراتين تعادل فيهما وسجل لاعبوه ثلاثة أهداف وتلقت شباكه مثلها.

ويسعى رضا شحاتة المدير الفنى للجونة لاستغلال إقامة المباراة على ملعبه للخروج فائزاً بعد تحقيقه تعادلين على التوالى وغياب لغة الفوز عن الفريق منذ إنطلاق المسابقة، ومن جانبه شدد البرازيلى ريكاردو المدير الفنى للإسماعيلى على لاعبيه ضرورة استمرار الروح القتالية لتحقيق أول انتصار هذا الموسم والعودة للإسماعيلية بالثلاث نقاط لتكون بمثابة دفعة معنوية مع بداية المسابقة.

ويبدو التشكيل المتوقع للجونة أمام الاسماعيلى مكونا من :"أحمد عادل - جوناثان - محمد نجيب - محمود الجزار- يكين - نور السيد - سيرجى أكا - كريم الطيب - الشبراوى – عمورى -والتر بواليا".

ويبدو التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام الجونة مكونا من :"محمد فوزى - رضوان شريفى – دونجا – مروان الصحراوى – نادر رمضان - عماد حمدى – عمر الوحش- أرى بابل – مدحت فقوسة – عبد الرحمن مجدى -فخر الدين بن يوسف".