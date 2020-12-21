شكرا لقرائتكم خبر عن %88من قراء الخليج 365 يؤيدون فتح تحقيق في أزمة منتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيد 88 % من قراء الخليج 365، المشاركين في استطلاع بشأن أزمة منتخب الناشئين في تونس، وإصابات كورونا التي ضربت الفريق وجهازه الفني، ما تسبب في انسحاب مصر من بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا، أيدوا فتح تحقيق في الأزمة.

وأجرى الخليج 365 استطلاعا لقرائه سألهم فيه عن رأيهم في الأصوات التي تنادي بفتح تحقيق في أزمة منتخب الشباب في تونس، وجاءت النتيجة لموافقة 88% من المشاركين على فتح التحقيق، بينما رفض 12 % فتح تحقيق في الأمر.

ووصلت بعثة منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين، إلى مطار القاهرة قادمة من تونس، في ساعة مبكرة من صباح أمس الأحد، بعد الظروف غير المواتية لمشاركة شباب الفراعنة في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا.

وجاءت البعثة من تونس على متن طائرة مجهزة طبيا، وذلك حفاظا على سلامة أعضاء البعثة واستكمال علاج المصابين من أعضائها بكوفيد-19، وتم نقل اللاعبين ألي مطار قرطاج علي اتوبيسين بحيث تم تخصيص مقعدين لكل لاعب في كل اتوبيسين .

وعلي متن الطائرة ، تم عزل اللاعبين المصابين في مكان مخصص وفصلهم بحاجز طبي عن باقي اللاعبين كما ارتدوا بدل طبية منعا لنقل العدوي بفيروس كورونا.