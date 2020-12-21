طبية الأهلي: نجتهد لحماية اللاعبين من كورونا.. وموقف أجايي لم يتحدد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي، أنه يتم بذل أقصى جهد لحماية جميع اللاعبين داخل النادي، مشيراً الى ضرورة التزام اللاعبين بجميع الإجراءات خلال فترة تواجدهم خارج النادي.

وكان الأهلي قد أعلن في وقت سابق إصابة ثلاثي الفريق عمرو السولية ورامي ربيعة ومحمد مجدي "أفشة" بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، قبل ساعات من سفر الفريق للنيجر لمواجهة سونيديب بذهاب دور الـ32 لدوري الأبطال.

وقال رئيس اللجنة الطبية بالأهلي في تصريحات لبرنامج "مع شوبير" عبر راديو "أون سبورت" "سيكون هناك اجتماع خلال الأيام المقبلة بحضور محمود الخطيب للترتيب لكل الامور المتعلقة بالمرحلة المقبلة وكيفية التعامل مع انتشار فيروس كورونا".

وأكمل "نحن لسنا مثل أوروبا، اللاعب لا يتواجد في النادي على مدار اليوم، سنبذل كل ما في وسعنا لحماية اللاعبين داخل النادي، لكن عليهم الالتزام بكل الاجراءات الاحترازية خارج النادي، سنعطي لهم كل النصائح".

واستمر "فيما يخص كورونا لا يمكن توقع أي أمر، أفشة والسولية وربيعة لا يوجد عليهم أي أعراض، هذا لا يعني سرعة الشفاء وسلبية المسحة القادمة من عدمها، نحن نتابع حالتهم ونأمل في عودتهم سريعاً".

واختتم "ناصر ماهر خلال 48 ساعة سوف يُجري عملية جراحية، موقف أجايي من الجراحة لم يتحدد، حالياً هو يؤدي تدريبات علاجية، وسوف يتحدد بعد هل سيُجري عملية جراحية أم لا خلال الأيام المقبلة".

ومن المقرر أن يستعد الأهلي لملاقاة الزمالك يوم 27 ديسمبر الجاري ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.