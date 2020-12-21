جوائز BBC.. ليفربول يجني ثمار إنجازه.. وكلوب يجاور الأساطير

الإثنين 21 ديسمبر 2020

فاز ليفربول بجائزة فريق العام المقدمة من شبكة "BBC" البريطانية، مستفيدا من تتويجه الموسم الماضي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.



وأعلنت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) عن الفائزين في جوائز "شخصية العام الرياضية 2020" مساء الأحد، وأشارت إلى أن ليفربول استحق جائزة فريق العام بعد تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، للمرة الأولى في حقبة البريمييرليج، والأولى عموما في المسابقة بعد انتظار غاب 30 عاما.

كذلك ذكرت الشبكة أن الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول توج بجائزة مدرب العام بعدما قاد "الريدز" للظهور بشكل تاريخي الموسم الماضي، انتهى بالحصول على لقب الدوري الـ19 في تاريخ الليفر، بفارق 18 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب الوصافة.

جدير بالذكر أن ليفربول سبق له الفوز بالجائزة عام 2001، بعد حصوله على 3 ألقاب هي كأسي الاتحاد والرابطة في إنجلترا، بالإضافة لكأس الاتحاد الأوروبي "الدوري الأوروبي حاليا"، تحت قيادة المدرب الفرنسي جيرارد أولييه، الذي توفي قبل أيام.

بينما انضم كلوب إلى قائمة طويلة من المدربين الذين سبق لهم الفوز بالجائزة، أبرزهم الفرنسي أرسين فينجر (2002 و2004)، والسير الاسكتلندي أليكس فيرجسون مدرب مانشستر يونايتد الأسطوري (1999).

وفاز البريطاني لويس هاميلتون، سائق مرسيدس في سباقات "فورمولا 1" للسيارات، بجائزة شخصية العام الرياضية، علما بأن جوردان هندرسون، قائد ليفربول، حصل على المركز الثاني.

وتم تكريم ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، لإنجازاته خارج الملعب هذا العام، بجائزة الخبراء الخاصة ضمن جوائز شخصية العام الرياضية.

وكسب راشفورد احترام الجميع هذا العام، بعد قيادته حملة لاستمرار توفير الوجبات الغذائية للأطفال الفقراء في المملكة المتحدة، في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا.