شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وجازيلى بطل تشاد فى دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يواجه الزمالك نظيره جازيلى بطل تشاد في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم الأربعاء المقبل 23 ديسمبر الجاري فى تمام الساعة الثامنة مساءً وفقا للموعد المحدد سابقًا من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وإن كان الموعد لم يتأكد بشكل نهائي فى ظل الأزمات التى ظهرت قبل حضور بطل تشاد إلى القاهرة.

وكان الزمالك قد اتفق مع مسئولي نادي جازيلي على إقامة مباراتي الذهاب والإياب في مصر، على أن يتحمل مسئولو القلعة البيضاء تكاليف سفر الفريق التشادي وإقامته في مصر لحين خوض المباراتين.

ويستعد الزمالك لمواجهة جازيل بطل تشاد الذى واجه أزمة فى المطار ببلاده قبل بدء رحلته من أجل القدوم إلى القاهرة، ويحاول مسئولو النادى التشادى حل الأزمة فى التوقيت الحالى من أجل بدء رحلة القدوم إلى القاهرة غداً الاثنين بدلا من اليوم الأحد، لمواجهة الزمالك فى المباراة المقرر لها الأربعاء المقبل.

وتكمن الأزمة الخاصة بالفريق التشادى فى الحصول على موافقة من وزير الرياضة هناك بشأن السفر، وتجرى مناقشات فى الوقت الحالى بين النادى التشادى مع اتحاد الكرة ووزير الرياضة هناك، من أجل الحصول على موافقة بالسفر إلى القاهرة وحل الأزمة خلال الساعات الجارية من أجل التمكن من القدوم إلى مصر ومواجهة الزمالك.

وبذلك سيتأخر وصول الفريق التشادى إلى القاهرة، على أن يتحدد الموعد النهائى لوصولهم خلال الساعات المقبلة، بعدما كان من المقرر أن يصل منافس الزمالك فى الساعة الواحدة من صباح غد الاثنين، حيث ستتواصل إدارة الكرة بالزمالك مع بطل تشاد من أجل استقبالهم فى مطار القاهرة الدولى فور تحديد الموعد النهائى لوصول الفريق بعد تعطل رحلة اليوم.

ويؤكد مسئولو جازيل التشادى لنظرائهم فى الزمالك أنهم يعملون فى الوقت الحالى على حل تلك الأزمة والحصول على موافقة بالسفر لخوض المباراة المقبلة مع الفريق الأبيض.

موعد مباراة الزمالك القادمة

وسبق والتقى نادى الزمالك مع نادى جازيل التشادى فى عام 2013 ونجح الأبيض فى التفوق بنتيجة 7 / 0.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مباراة الزمالك وبيراميدز، التي اقيمت بين الفريقين ضمن الأسبوع الثاني لمسابقة الدوري الممتاز، بإستاد الدفاع الجوي.

موعد مباراة الزمالك القادمة

بهذه النتيجة يرفع الزمالك رصيده لـ 4 نقاط بالمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بينما حصد بيراميدز أول نقطة بالموسم الحالي، ليحتل المركز الـ 12 بجدول الترتيب.