شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتوجه إلى الإسكندرية استعدادًا لمواجهة الاتحاد الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه فى العاشرة صباح اليوم، الاثنين، فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، بقيادة الأرجنتينى رودلفو أروابارينا إلى الإسكندرية، فى إطار الاستعداد لمواجهة الاتحاد الليبى فى ذهاب دور الـ32 الأول من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يحل بيراميدز ضيفًا على نادى الاتحاد الليبى فى الخامسة مساء الثلاثاء باستاد الإسكندرية فى مباراة الذهاب التى تقام بمصر للظروف الحالية فى ليبيا على أن تقام مواجهة الإياب أحد يومى 5 أو 6 يناير المقبل باستاد الدفاع الجوي.

ومن المقرر أن يخوض فريق بيراميدز مرانه الأخير فى السادسة والنصف مساءً على استاد الإسكندرية، والذى سيرسم بعده المدير الفنى خطة المباراة، ويحدد التشكيل الأساسى.

وضمت قائمة بيراميدز المسافرة إلى الإسكندرية كلاً من..

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - طارق طه - أحمد فتحي - أحمد أيمن منصور - ولفريد كانون

خط الوسط: أحمد توفيق - محمد فتحي - نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - عمر جابر - إسلام عيسى - محمود حمادة - رمضان صبحي - إيريك تراوري

خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس - جون أنطوي