شكرا لقرائتكم خبر عن مازن مرزوق: لم ولن أفكر فى الترشح لانتخابات اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مازن مرزوق، رئيس لجنة المسابقات السابق، أن وضع جدول الدورى العام لم يستغرق منى وقتا طويلا، ووضعت جدولين للدورى قبل نهائى أفريقيا واحد للأهلى وآخر للزمالك حسب البطل، وفى نفس يوم القرعة انتهيت من وضع أول 10 أسابيع للأهلى والزمالك، رغم عدم علمى بمن سيفوز بدورى أبطال أفريقيا.

وأضاف مرزوق، فى تصريحات لبرنامج جمهور التالتة على قناةon time sport2 : الأمن المصرى أحد أهم أسباب نجاح الدورى المصرى، وهناك تعاون كبير وتام، والدولة ترغب فى إقامة دورى منتظم، مضيفا القوات المسلحة فتحت ملاعبها لاستضافة مباريات الدورى، وهناك تعاون كبير من الأجهزة الأمنية على مستوي الجمهورية والدولة أصرت على إقامة الدورى بطريقة منتظمة، وأشكر أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على مجهوداته الكبيرة واقتراحه بإقامة كأس شهريا تحت مسمى كأس الأخلاق والروح الرياضية.

وتابع: استاد القاهرة سيتم تجهيزه وفتحه فى 15 يناير المقبل والزمالك سيلعب عليه مضيفا الرؤية الأمنية تحسم أماكن مواجهات كثيرة على رأسها عدم إقامة مباراة الأهلى والإسماعيلى فى الإسماعيلية والأهلى لم يطلب عدم مواجهة الإسماعيلى فى مدينة الإسماعيلية، ولكنه قرار أمنى، ونفس الحال بالنسبة لنقل مباراة غزل المحلة للقاهرة تمت لأن ملعب المحلة غير جاهز وبالتوافق بين الفريقين.

وعن ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة، قال مرزوق: "لا أحب الانتخابات إطلاقا ولم ولن أفكر فى ذلك، علاوة على أن شروط الترشح لاتحاد الكرة لم تنطبق عليا بسبب لعب عدد معين من المباريات فى الدورى، مضيفا تحجيم لائحة اتحاد الكرة وغلقها على عدد محدد للترشح هدر للكفاءات".

وأضاف، إن رحيلى عن لجنة المسابقات ليس بسبب رحيل اللجنة الخماسية، وقبلت المهمة، ولكن من الصعب التعامل مع المتواجدين حاليا، ولكن إذا أُسندت المهمة لوليد العطار كنت سأستمر وبيت فى منصبى، مؤكدا أنه يتم التلاعب فى لوائح اتحاد الكرة بحسب مزاج البعض وفضيحة بكل المقاييس تغير أى لائحة بعد بداية الموسم مضيفا الأهلى سيكون أكثر فريق سيلعب مباريات مضغوطة هذا الموسم.

وأكد أن هانى أبو ريدة الرجل الأقوى فى تاريخ الرياضة المصرية، مضيفا أن الثلاثى هانى أبو ريدة وجمال علام ومحمود الشامى، لن يكون منهم ولا واحد رئيسا لاتحاد الكرة، وتقنية الفيديو فى الدورى المصرى حلت أزمات كثيرة، وأن الدورى هذا الموسم مضغوط، ولكنه منظم، وأتوقع أن ينتهى الدورى فى منتصف أغسطس هذا الموسم.