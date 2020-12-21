شكرا لقرائتكم خبر عن النجم الساحلي: ظروف عائلية وراء تأخر التعاقد مع عصام الحضرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف قيس عاشور، المتحدث الرسمي بنادي النجم الساحلي، عن آخر مستجدات مفاوضات النادي التونسي مع عصام الحضري، لتولي منصب مدرب حراس الفريق، قائلا: "هناك تطور جديد ومفاوضات متقدمة مع عصام الحضري بشأن تولي منصب مدرب الحراس، وهناك جلسة ستجمعنا مع الحضري بعد مباراة المقاولون العرب".

وتابع عاشور في تصريحات تليفزيونية: "هناك ظروف عائلية وراء عدم تعاقد النادي التونسي مع عصام الحضري حتى الوقت الجاري، الذي جاء اختياره من قبل مسئولي النادي وليس المدير الفني".

وتحدث عاشور، عن آخر مستجدات عقوبة سليماني كوليبالي، التي تعرض لها اللاعب من قبل فيفا لصالح النادي الأهلي قائلا:" نتخذ كافة الإجراءات القانونية بشأن غرامة كوليبالي وهو مستمر ويركز مع الفريق".

وأكمل: "تم الاستئناف على القرار ونتخذ الإجراءات القانونية وننتظر الحكم الجديد بشأن عقوبة اللاعب ونحاول للتوصل إلى حلول ودية مع الأهلي لتخفيض المبلغ".

وكان الحضرى أكد أنه تم الاتفاق بشكل نهائى على تولى تدريب حراس مرمى النجم الساحلى، لافتا إلى أن جورفان فييرا المدير الفني للنجم الساحلى، رحب بوجوده ضمن أفراد جهازه المعاون، ومن المقرر أن يسافر خلال الأيام المقبلة إلى تونس من أجل توقيع العقود بشكل رسمي، وتولي المهمة.

وتابع السد العالى "عندما عرضت الإدارة اسمى علي فييرا ليصبح مدربًا لحراس المرمى" جاء رد الخواجة: "طبعا الحضرى من أفضل حراس مرمى في العالم وكان لازم يكون مدرب لحراس الفريق من زمان" - على حد قوله.

وأضاف الحضرى أن المفاوضات لم تستغرق وقتا طويلا خاصة بعدما تولي تلك المفاوضات النجم التونسي زبير بيه، مشيرا إلى أن النجم الساحلي من الفرق الكبرى التي ترضي طموحه.