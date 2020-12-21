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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل الأهلي ضيفًا على نظيره سونيديب فى المباراة المقررة إقامتها الأربعاء المقبل، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا فى الرابعة عصرا، حسبما حدد بطل النيجر موعدًا للمباراة، وأبلغ به مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

موعد مباراة الأهلى القادمة

وغادرت بعثة الأهلي مطار القاهرة الدولي، الأحد، في طريقها إلى النيجر، لخوض مواجهة سونيديب بطل النيجر، فى افتتاح مباريات الفريق الأحمر ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفي وقت سابق من اليوم، قامت سلطات مطار القاهرة الدولى، بإنهاء إجراءات سفر بعثة النادي الأهلي عبر صالة 3 بالمطار وسط إجراءات وقائية مكثفة، وغادرت البعثة على متن طائرة خاصة متجهة إلى النيجر.

وأجرى لاعبو الأهلي مسحة طبية استعدادًا للسفر إلى النيجر، وفقًا للبروتوكول الطبي الخاص بمواجهات الفريق خارج مصر، وكان الأهلي قد حقق الفوز على غزل المحلة أول أمس، في المباراة التي أقيمت على استاد الأهلي بالسلام، في الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتشهد رحلة سفر الأهلي غياب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق والمصاب بفيروس كورونا، حيث تحدد نتيجة مسحته الأخيرة موقفه من السفر مع الفريق للنيجر خاصة بعد غيابه عن قيادة الفريق في المباراة الأخيرة ببطولة الدوري العام أمام غزل المحلة، ويقود جونسون المدرب العام للأهلي الفريق خلال فترة غياب موسيماني حيث قاد الفريق فنيًا في مواجهة المحلة كما سيقود الأهلي أمام سونيديب حال غياب موسيماني بشكل رسمي.