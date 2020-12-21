شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف: عودة سيسيه كانت صعبة وفرجانى طلب مليونا و600 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك السابق، أن عودة رزاق سيسيه لفريق الزمالك كانت صعبة جدا، في ظل عدد الأجانب في الفريق، واتفقنا مع فرجانى على التجديد.

وقال إسماعيل يوسف، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "وافقت على تولى منصب مدير الكرة في الزمالك بدون تفكير، ولو رجع بيا الزمن مش هخش العمل الإدارى، ولن أخوض انتخابات الزمالك، وكنت فضلت في المجال الفني، وكل فرد يوافق على التواجد في العمل العام سيتعرض للانتقادات".

وأضاف تيجانا: "لم أركز في كلام الناس حول الانتقادات التي تتوجه لنا ولم أعمل مصالح خلال تواجدى في مجلس الزمالك، ونجحنا في تكوين فريق قوى للزمالك".

وتابع تيجانا: "أمير عادل وقّع للزمالك قبل التراجع عن الصفقة، وكانت صفقة ليست فيها ريسك نهائي لأن اللاعب صفقة مجانية ويلعب في مركزين ولكن الصفقة تعطلت بعدما طلب باتشيكو رؤيته في الملعب واللاعب رفض على حسب ما سمعت".

وأضاف نجم الزمالك السابق: باتشيكو وافق على عودة روقا وأحمد أبو الفتوح والتعاقد مع حمزة المثلوثى وطلب التعاقد مع مدافع جديد حتى لو من القسم الثانى".

وأوضح تيجانا: "عودة سيسيه للزمالك كانت صعبة بسبب كثرة عدد الأجانب وكان من الصعب التفريط في حميد أحداد بمبلغ قليل وهو مهاجم صريح ولا يتألق في مركز الجناح، وكنا متفقين مع فرجانى ساسى على التجديد موسمين، وهو طلب مليون و600 ألف دولار وهو مبلغ مقبول".