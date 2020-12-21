شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يختتم استعداداته لمواجهة النجم الساحلى فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم فريق المقاولون العرب تدريباته، اليوم الاثنين، على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر، قبل خوض اللقاء المرتقب مع النجم الساحلى التونسى والذى يجمع بين الفريقين غداً الثلاثاء باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشدد نادى المقاولون على الإجراءات الاحترازية حرصاً على منع تفشى الإصابات بكورونا بين صفوف الفريق، خاصة قبل مباراة مصيرية تنتظر ذئاب الجبل فى كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام النجم الساحلى.

يشار إلى أن المقاولون تأهل إلى دور الـ 32 فى كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز فى الدور التمهيدى الأول على فريق أرتا سولار بطل جيبوتى، ذهاباً وإياباً بنتيجة 10/1، محققاً أكبر فوز فى تاريخ الأندية المصرية بالبطولة.

وتسعى كتيبة ذئاب الجبل لاستعادة نغمة الانتصارات بعد الإخفاق فى أول جولتين بالدورى أمام الزمالك ووادى دجلة، مستغلين عامل الأرض، قبل مباراة العودة فى تونس.

ويواصل فادى نجاح مدافع المقاولون، غيابه عن ذئاب الجبل بسبب الإصابة التى تعرض لها مؤخراً بتمزق فى الأربطة وجزع فى مفصل الكاحل.

وكان الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى المقاولون العرب قد راجع عدة مباريات للنجم الساحلى التونسى، وأبرزها مبارتا البنزرتى والمتلوى واللتان فاز فيهما النجم ليحتل المركز الثانى بجدول المسابقة، وذلك استعداداً للمباراة المرتقبة بين الفريقين.