شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعرض على الجونة مصطفى فتحى والسعيد للتعاقد مع "بواليا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامي محمد فاروق أن مسئولى الزمالك قرروا الدخول فى مفاوضات مع نادي الجونة من أجل التعاقد مع والتر بواليا، مهاجم الفريق الساحلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل مضيفا: "الزمالك سيعرض خدمات مصطفي فتحي أو عمر السعيد، إضافة إلى مقابل مادي من أجل خطف اللاعب من أنياب الأهلي".

كشف فاروق أن مسئولى الزمالك عرضوا المغربي حميد أحداد على نادي الاتحاد السكندري فى فترة الانتقالا الشتوية وحتى نهاية الموسم الجاري، متابعا: "الزمالك يرغب فى استعادة خدمات رزاق سيسيه من زعيم الثغر ولكن يدرس عرض المغربي لاسيما بعد رفض الاتحاد السكندري التفريط فى الإيفواري".

أوصت لجنة الكرة بنادى الزمالك بالتعاقد مع الزامبى والتر بواليا، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مع بدء المفاوضات السريعة مع إدارة ناديه ومع اللاعب، فى ظل الأنباء التى انتشرت عن دخول الأهلى فى مفاوضات مع اللاعب لضمه.

وأكد أعضاء لجنة الكرة للجنة التنفيذية أن والتر بواليا قد يكون الحل فى تعويض الرحيل المحتمل لمصطفى محمد، مهاجم الفريق، الذى يطلب الرحيل الأوروبي.

ومن ناحية أخرى أشار فاروق إلى أن مروان محسن، مهاجم فريق الأهلي، طلب من الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني عدم الدفع به فى المباريات الأخيرة للفريق الأحمر، قائلا: "مروان محسن عليه ضغط كبير خلال الفترة الاخيرة ويشعر بأنه غير قادر على اللعب، لذلك طلب من الجهاز الفني عدم المشاركة مع القلعة الحمراء".