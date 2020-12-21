شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج اليوم الأول لفريق النادى الاهلي فى النيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف فاروق صلاح، مراسل قناة النادى الاهلي، عن برنامج اليوم الأول لفريق النادى الاهلي فى النيجر ضمن آخر استعدادات حامل اللقب فى الدفاع عن بطولة دورى أبطال أفريقيا فى مباراته الافتتاحية لمسابقة الموسم الجديد.

وقال إن بعثة النادى الأهلى تواجدت فى تمام الساعة 12 ظهرا فى مطار القاهرة واستقلت الطائرة 3 عصرا، واستغرقت رحلة الطيران 6 ساعات حتى وصلت المطار فى التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، ثم أنهت البعثة إجراءات الوصول، واستقلوا أتوبيس للتوجه نحو الفندق الذى يبعد 10 دقائق عن المطار، ثم تناولوا وجبة العشاء وحاليا كل لاعب فى غرفته للنوم.

وكشف عن برنامج اليوم الإثنين وهو الأول للأهلى فى النيجر، حيث أكد أنه من المقرر أن يتناول اللاعبون وجبة الإفطار 9 صباحا بتوقيت النيجر، ثم وجبة الغداء فى الساعة 1.30 ظهرا ومن بعدها يتوجه الفريق إلى ملعب كونيتشى فى تمام الرابعة والنصف عصر الإثنين لأداء مرانه الأول والرئيسى لمواجهة دور الـ 32 فى دورى الأبطال.

وتابع: نحن الآن فى فصل الصيف فى النيجر ودرجة الحرارة اليوم 31 درجة مئوية وأثناء المباراة ستكون درجة حرارة من 36 إلى 38 درجة مئوية ونسبة الرطوبة أعلى بكثير، كما أن الأهلى سيلعب المباراة على ملعب من العشب الطبيعى، مضيفا أنه سادت حالة كبيرة من الترحاب والترحيب بالنادى الأهلى فور وصول البعثة فى المطار والفندق، مؤكدا وجود عدد من الجالية العربية فى النيجر، وسيتوجهون غدا لمساندة الأهلى فى المران الأول.

وأكد وجود اتصال مستمر بين سيد عبد الحفيظ والسفير المصرى وجميع مسئولى السفارة، وتعتبر هذه هى أول زيارة للأهلى فى تاريخه لدولة النيجر مضيفا جميع اللاعبين فى حالة تركيز تام لتحقيق نتيجة إيجابية فى الذهاب والاياب، وأن المغربى بدر بانون قال له فى الطائرة: "أنا جاى الأهلى ومطلوب منى حصد جميع البطولات وتحدث عن الدور الكبير لكباتن الأهلى فى تسهيل الأمور".

من جهته حرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى ورئيس البعثة فى النيجر، على متابعة جميع إجراءات الإقامة بعد وصول البعثة إلى النيجر مساء اليوم فى رحلة استغرقت ما يقرب من 6 ساعات.

وتابع عبد الحفيظ، إجراءات تسكين اللاعبين مع الجهاز الإدارى وتوفير كل سبل الراحة للفريق، قبل مواجهة سونيديب بطل النيجر، التى تقام يوم الأربعاء المقبل فى ذهاب دور الـ32 بدورى أبطال إفريقيا.

وحرص السفير نبيل مكى سفير مصر بالنيجر، على استقبال بعثة الأهلى فور وصولها إلى مطار ديورى هامانى مساء اليوم، واطمأن على كل إجراءات خروج البعثة وإنهاء كافة الإجراءات الإدارية.

وينتظر مسئولو النادى وصول عروض من الأندية المهتمة بالتعاقد مع الأنجولى جيرالدو دا كوستا جناح الفريق الأحمر، فى ظل وجود رغبة فى بيع اللاعب خلال الميركاتو الشتوى، بعد فشل تسويقه فى الانتقالات الصيفية الماضية، وهو ما دفع الإدارة للإبقاء عليه وقيده فى القائمة الحمراء.

ويرغب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى من إدارة الأهلى التعاقد مع مهاجم سوبر خلال انتقالات يناير من أجل تدعيم الخط الأمامى للمارد الأحمر، فى ظل عدم قناعته بالأنجولى جيرالدو، والذى يرغب فى التخلص منه، فى ظل فشله فى استغلال كل الفرص التى أتيجت له على مدار الموسم ونصف الماضيين.

ويوجد اهتمام من أول أغسطس الأنجولى ونادى برازيلى بالتعاقد مع جيرالدو فى الانتقالات الشتوية القادمة، لاسيما بعد خروج اللاعب من حسابات الأهلى، ووجود منافسة ثنائية على ضم اللاعب فى يناير القادم.