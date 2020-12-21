شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري ينعى وفاة والد الهانى سليمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى نادى الاتحاد السكندري وفاة والد حارسه السابق الهانى سليمان وحارس سموحة الحالي الذي فارق عالمنا، الأحد، بعد فترة من المعاناة مع المرض، حيث استقبل سليمان خبر وفاة والده بالدخول في نوبة بكاء وصدمة.

وكتب النادى السكندري في نعيه: "مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة الأستاذ محمد مصيلحى والسادة أعضاء مجلس الإدارة ومدير عام النادى والأجهزة الفنية والإدارية العاملين بالنادي ينعون ببالغ الحزن والأسي وفاة والد الكابتن هانى سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق ووالد الأستاذ عمرو سليمان مدير إدارة الأنشطة بالنادي، والذى رحل إلى جوار ربه اليوم راجين من المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان".

وحرص فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على تقديم واجب العزاء لحارس مرمى الفريق السكندري في وفاة والده، قائلا عبر حسابه على فيس بوك: "البقاء لله فى وفاة والد نجم نادي سموحة الهاني سليمان والعزاء للأسرة".

كما قدم أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق وسموحة الحالي، التعزية للهاني سليمان عبر حسابه على فيس بوك قائلا: "البقاء لله والد كابتن الهانى سليمان فى ذمة الله إنا لله وإنا إليه راجعون لله ما أعطى ولله ما أخذ".