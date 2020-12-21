شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف: طريقة رحيل كهربا لا تليق بالزمالك والأهلى وأتمنى ضم ديانج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك السابق، أن طريقة رحيل محمود عبد المنعم كهربا لا تليق بالنادى الزمالك ولا النادى الاهلي، وعقده سليم 100%.

وقال إسماعيل يوسف، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "ولم أتوقع رحيل كهربا عن الزمالك بهده الطريقة، وهذه الطريقة لا تليق بالزمالك ولا بنادى الأهلى، وعقده مع الزمالك سليم 100%، وكهربا نسى أنه كان يجدد تعاقده مع كل سنة إعارة، ومفيش حد كان بيسخن مرتضى منصور عليه وبالعكس المجلس كله كان بيحبه".

وأضاف تيجانا: نادى الزمالك به لائحة تطبق على اللاعبين والنظام سر الفوز بالبطولات، وشيكابالا لم يتأخر دقيقة واحدة على مدار ثلاث سنوات داخل نادى الزمالك ووجوده وطارق حامد وجنش ساعد اللاعبين كثيرا بالزمالك".

وتابع إسماعيل يوسف: عبد الله السعيد اللاعب الوحيد اللى كان ممكن يلعب من الأهلى في الزمالك وأحمد فتحى كان ضمن اهتمامات الزمالك، لأن عبد الله السعيد كانت لديه رغبة في اللعب للزمالك ومن أول يوم كان العرض 40 مليون جنيه وهو موافق على العرض".

وأوضح تيجانا: الزمالك كان الأفضل في نهائي دورى أبطال أفريقيا وغاب عنه التوفيق، وتأثر بغياب الونش وأوباما وعبد الله جمعة، على عكس الأهلى الذى لم يتأثر بغياب اللاعبين حتى أليو ديانج لوجود حمدى فتحى والسولية، ولو هختار لاعب من الأهلى يلعب للزمالك هيكون ديانج لأنه لاعب جامد جدا ويمتلك قدرات كبيرة وسنه صغير".

وأضاف إسماعيل يوسف: "وافقت على تولى منصب مدير الكرة في الزمالك بدون تفكير، ولو رجع بيا الزمن مش هخش العمل الإدارى ولن أخوض انتخابات الزمالك وكنت فضلت في المجال الفني، وكل فرد يوافق على التواجد في العمل العام سيتعرض للانتقادات".

وأضاف تيجانا: "لم أركز في كلام الناس حول الانتقادات التي تتوجه لنا ولم أعمل مصالح خلال تواجدى في مجلس الزمالك، ونجحنا في تكوين فريق قوى للزمالك".

وتابع تيجانا: "أمير عادل وقع للزمالك قبل التراجع عن الصفقة، وكان صفقة ليست فيها ريسك نهائي لأن اللاعب صفقة مجانية ويلعب في مركزين ولكن الصفقة تعطلت بعدما طلب باتشيكو رؤيته في الملعب واللاعب رفض على حسب ما سمعت".

وأضاف نجم الزمالك السابق: باتشيكو وافق على عودة روقا وأحمد أبو الفتوح والتعاقد مع حمزة المثلوثى وطلب التعاقد مع مدافع جديد حتى لو من القسم الثانى".

وأوضح تيجانا: "عودة سيسيه للزمالك كانت صعبة بسبب كثرة عدد الأجانب وكان من الصعب التفريط في حميد أحداد بمبلغ قليل وهو مهاجم صريح ولا يتألق في مركز الجناح، وكنا متفقين مع فرجانى ساسى على التجديد موسمين وهو طلب مليون و600 ألف دولار وهو مبلغ مقبول".