شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة لاعبى بيراميدز قبل مواجهة الاتحاد الليبى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هاني سعيد، المدير الرياضي لفريق نادي بيراميدز، عن سلبية مسحة جميع لاعبي فريق الكرة والجهاز الفني قبل مواجهة الاتحاد الليبي في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا في الخامسة من مساء الثلاثاء مع نظيره الاتحاد الليبي بملعب استاد الإسكندرية الرياضي في بداية مشوار الفريق بالبطولة التي حل النادي وصيفا بنسختها السابقة.

وأوضح سعيد أن جميع أفراد الفريق خضعوا لمسحة فيروس كورونا باستثناء محمد حمدي، وظهرت سلبية لجميع اللاعبين وبالتالي جاهزية جميع العناصر للمباراة المهمة.

ويسافر فريق بيراميدز في العاشرة من صباح اليوم الاثنين إلى الإسكندرية، على أن يخوض مرانه الأخير في السادسة والنصف مساء باستاد الإسكندرية، الذي يحتضن المباراة المقرر لها غدًا الثلاثاء.

وضمت قائمة بيراميدز كلا من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - طارق طه - أحمد فتحي - أحمد أيمن منصور - ولفريد كانون

خط الوسط: أحمد توفيق - محمد فتحي - نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - عمر جابر - إسلام عيسى - محمود حمادة - رمضان صبحي - إيريك تراوري

خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس - جون أنطوي