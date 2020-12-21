شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يتألق فى مباراة على هامش افتتاح أولمبياد المحافظات الحدودية (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت مباراة ودية بين ممثلي المحافظات الحدودية لجمهورية مصر العربية، على هامش أولمبياد المحافظات الحدودية فى النسخة الثانية المقامة بمدينة شرم الشيخ، والذي يرعاه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وشارك في المباراة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومعه عبد الحميد بسيوني في الفريق الأبيض، بينما يقود الفريق الأحمر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، واللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح.

وشهدت المباراة تألق الكابتن عبد الحميد بسيونى والدكتور أشرف صبحي، ونجح فريق وزير الرياضة في تحقيق الفوز وتقديم أداء قوى .

على جانب آخر، تحت رعاية اتحاد الاتحادات النوعية، والاتحاد المصري للثقافة الرياضية شارك الدكتور أشرف صبحي، في الندوة السياسية التثقيفية فى مدينة شرم الشيخ، لأبناء المحافظات الحدودية، على هامش الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية، وذلك بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح، واللواء محمد سليمان الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وأشاد صبحى بدور شباب المحافظات الحدودية قائلا" الجد والاجتهاد في العمل هو السبيل لبناء الأوطان وتحقيق الأحلام والطموحات".

وأوضح أن وزارة الرياضة نفذت العديد من المشروعات على مستوى محافظات الجمهورية خلال الفترة الماضية، مطالبا الشباب بالتصدي للشائعات التي تحاول أن تنال من بلدنا أو من حجم المشروعات الكبيرة التي تحققت وتتحقق في عهد الرئيس السيسي.

فيما أشاد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بدور وزير الرياضة في تحفيز الشباب ورعاية الأنشطة الشبابية، مشيرا إلى أن المحافظات الحدودية لها دور مهم في الحفاظ على الوطن، وأن محافظة جنوب سيناء دائما ترحب بالشباب المشارك في الأنشطة المختلفة.

من جانبه قال اللواء محمد سليمان الزملوط، محافظ الوادى الجديد، إن المحافظة بدأت عهدا جديدا من التنمية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أن اعتمدت عددا من المشروعات التنموية لربط محافظة الوادي الجديد بباقي محافظات الجمهورية بشكل أفضل وأسهل.

وفي المقابل أشار اللواء خالد شعيب، محافظ مرسى مطروح، إلى دور وزير الرياضة في تنفيذ عدد من المشروعات الشبابية والرياضية في المحافظة، موجها الدعوة للشباب لزيارة مرسى مطروح لمعرفة معالم المحافظة عن قرب.

وأشاد اللواء خالد شعيب بمشاركة الشباب في أولمبياد المحافظات الحدودية، مؤكدا أن محافظة مرسى مطروح تؤدي دورها بشكل متميز في التنمية داخل المحافظة.