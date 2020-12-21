شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد ملعب وديتى منتخب مصر للسيدات أمام لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اتحاد الكرة المصرى عن ملعب مباراتى منتخب مصر للكرة النسائية دون الـ20 عاما مع منتخب لبنان فى أولى اللقاءات الودية الدولية لمنتخبنا الوطنى، ضمن الاستعدادات لتصفيات الأمم الأفريقية وكأس العالم.

وتم تحديد استاد اتحاد الشرطة الرياضى بالعباسية لإقامة المباراة الأولى فى الساعة الواحدة ظهرا يوم الأربعاء الموافق 23 ديسمبر فيما تقام المباراة الثانية على استاد بتروسبورت يوم السبت الموافق 26 ديسمبر فى الساعة الثانية ظهرا.

ويصل المنتخب اللبنانى لمطار القاهرة غدا الاثنين فى الساعة الثامنة مساء فى بعثة قوامها 32 فردا 25 لاعبة و7 من الجهاز الفنى ويقود البعثة جورج سولاج رئيس البعثة وحجوب ديمرجان المدير الفنى.

جدير بالذكر أن منتخب لبنان حقق الفوز ببطولة غرب آسيا التى أقيمت بالبحرين فى يناير 2020، حيث فاز على منتخب البحرين 0/3، وفاز على منتخب فلسطين 2/4، وفاز على منتخب العراق 0/4.