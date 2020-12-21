شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل جيرالدو: الأهلى يرغب فى بيع اللاعب..والأنجولى يرفض العودة لأول أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هشام بن صالح وكيل أعمال الأنجولى جيرالدو لاعب الأهلي، أن اللاعب متواجد حاليا في القلعة الحمراء، ويقرأ في وسائل الإعلام عن وصول عروض من البرازيل وكذلك عن تلقيه عرضا من ناديه السابق أول أغسطس الأنجولي، وقال خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس، إن جيرالدو لا يفكر في العودة لأنجولا أو اللعب لأول أغسطس الأنجولي في الوقت الحالي وتركيزه مع الأهلي في دوري أبطال افريقيا، وأول أغسطس هو بيته في كل الأحوال.

وأضاف: "لا أعرف ما سيحدث غدا بشأن جيرالدو ولو وصل عرض جيد سندرسه وإذا لم يتوافر عرض فهو متواجد مع الأهلي"، متابعا أن العرض البرازيلي بشأن جيرالدو هو عرض قديم منذ شهر ونصف والأهلي لم يتخلى عنه بسبب بطولة أفريقيا.

وأكد أن الأهلي يرغب في خروج جيرالدو للبيع النهائي أو الإعارة اذا لم يتوافر عرضا لبيعه نهائيا، مشيرا إلى أن جيرالدو يشعر بالراحة في الأهلي وأي لاعب أجنبي أو عربي يتمنى اللعب في الأهلي وأنا أرغب في مشاركة جيرالدو بشكل أساسي، فهو لاعب دولي أنجولي ولديه قدرات عالية في مركز الجناح.

استطرد: "جيرالدو لم يحصل على فرصته في الأهلي وهي علامة استفهام وأحترم رأي المدربين سواء رينيه فايلر أو موسيماني ولا أتدخل في الأمور الفنية وهو لاعب قوي ومهاري ولم يحصل على فرصته حتى يحكم عليه الجمهور بنسبة 100%".

ختم حديثه: "أتمنى أن يحصل جيرالدو على فرصته كاملة ويخرج إمكانياته الفنية وهو لاعب محترف ويحترم العقد بينه وبين الأهلي ويقسو على نفسه لتقديم أفضل ما لديه".